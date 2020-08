Quer aprender dançar? A Soul Art Danças ensina vários ritmos em Manaus

A Soul Art Danças funciona de segunda a quinta-feira, a partir das 18h | Foto: Lucas Silva

Manaus - Sensação de liberdade, autoestima, coordenação motora, resistência, postura e o não ao sedentarismo são alguns dos benefícios que a dança proporciona a quem a pratica. A saúde mental também é um ponto interessante para os adeptos dos ritmos. “Quem dança, seus males espanta”, já diz um ditado popular. Quem busca por todas essas qualidades pode encontrar vários ritmos de dança de salão na escola Soul Art Danças, localizada na avenida Rio Mar, n° 54, do bairro Vieiralves, na Zona Sul de Manaus.

O espaço existente desde 2011, com tradição na dança, oferece aulas de hip-hop, forró, sertanejo, bachata, dança de salão, samba de gafieira e brega. No espaço, alunos buscam pela sincronia perfeita e pelo aprendizado de movimentos que contribuem com transformações individuais.

É o caso da técnica de radiologia Fran Queiroz, de 26 anos, que sempre foi apaixonada por dança e encontrou no espaço a sensação de liberdade, relaxamento e a harmonia com a música.

“Procurei a Soul Art pelo fato de eu amar a dança. As aulas me proporcionam maior qualidade de vida e uma autoestima enorme. Digo para as pessoas que é a minha segunda casa. Gosto muito disso, me sinto bem e pratico todos os ritmos”, contou a aluna.

Rodolfo Gomes, de 37 anos, é professor de dança e atua na Soul Art desde a abertura do espaço há 9 anos. Ele contou ao EM TEMPO um pouco da rotina vivenciada com os mais de 90 alunos do local.

“Muitos alunos chegam aqui no espaço e procuram apenas uma diversão, mas, no decorrer das aulas, eles acabam se apaixonando pela arte da dança. Tem gente que vem com um único ritmo na cabeça como, por exemplo, o forró, mas aqui se apaixona pelo brega, pelo samba de gafieira, pela bachata. Temos aulas em vários ritmos e é notável que os alunos realmente se envolvem e tomam gosto pela dança”, relatou o profissional.

Benefícios

Gomes explicou que, além do encontro com a própria essência, a mudança nos alunos é perceptível pelo ganho de saúde, o conforto corporal, além do corpo ficar mais tonificado. Os idosos também procuram o espaço e têm a oportunidade de inserção na dança.

"A dança é para todos os públicos e idades. Basta querer dançar. Temos três salões de dança: um maior, um médio e o outro menor para aulas particulares. Antes da pandemia do novo Coronavírus tínhamos uma turma da terceira idade e eles eram muito participativos. Observávamos o quanto a dança mudava a vida deles. Acabei aconselhando que eles ainda não voltassem para as aulas, por serem do grupo de risco, mas alguns ainda nos procuram em busca de aulas particulares. Estamos tomando todos os cuidados possíveis na pandemia, pois nesse novo momento tem sido desafiador se readaptar e criar coisas novas", destacou o professor.



A estudante de Direito, Karol Valentina, de 25 anos, destacou que o maior incentivo da dança é a sensação de liberdade que ela proporciona. Ela que, inicialmente, gostava apenas de um ritmo, ao iniciar as aulas na Soul Art, se viu apaixonada por outros ritmos.

“Sempre gostei muito de dançar funk, mas aqui comecei a ter contato com a dança de salão e me apaixonei. Já estou na escola desde dezembro do ano passado e cada dia tem sido um ganho pessoal. Me apaixonei por esse lugar incrível”, relatou.

Planos

Atualmente, a Soul Art atende apenas adultos, mas futuramente pretende incluir cursos de balé para crianças.

“Além do balé infantil também ofertaremos, em breve, aulas de pole dance. A Soul Art é como uma mãe, muitas pessoas já passaram por aqui, saíram, voltaram e nós estivemos sempre de portas abertas para recebê-las. Funcionamos há 9 anos e deixamos o nosso legado no mercado”, finalizou.

A Soul Art Danças funciona de segunda a quinta-feira, a partir das 18h. Aos sábados, o funcionamento é de 10h ao meio-dia e das 14h às 16h. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato por meio dos números: (92) 98205-6060, 99391-6472 e 9393-5747 . O instagram do espaço é o @soulartmanaus.

