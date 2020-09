Violinista encanta com performances ao redor do Teatro Amazonas

Teatro Amazonas é cenário das apresentações de Victor Camilo | Foto: Arquivo pessoal

Manaus – Além dos encantos da arquitetura imponente do Teatro Amazonas, quem conhece o Largo do São Sebastião também presencia o talento do violinista Victor Camilo, que há oito anos realiza performances de música clássica no Centro Histórico de Manaus.

Presença constante no espaço, o músico recebe a admiração dos visitantes do Teatro Amazonas pelas interpretações espirituosas de valsas e operetas, com nomes importantes na história musical, como Bach, Mozart, e Johann Strauss. Famosas trilhas sonoras, como os temas dos filmes “Romeu e Julieta” e “Titanic” também integram o repertório do violinista.

Aos 31 anos, Camilo é legitimado por muitos como um Patrimônio Histórico vivo do Amazonas. “Algumas pessoas dizem que, sem mim, a praça não tem a mesma beleza, que eu trago mais vitalidade para esse cenário europeu no meio da selva amazônica’’, afirmou o violinista.

Público admira performance de Victor Camilo | Foto: Arquivo pessoal

O palco do artista são os arredores do Teatro Amazonas e o instrumento embala as noites na Paris dos Trópicos. Um dos momentos que Camilo se orgulha ao relembrar foi a admiração de um casal ao observar a apresentação de violino.

“Ambos me admiraram por um tempo e, é algo comum, muitos casais gostam de ter esse toque romântico nos passeios. Mas, um tempo depois, descobri que a admiração foi tanta que queriam que eu tocasse no casamento deles também. Eu o fiz com muita felicidade’’, ressaltou Camilo.

Teatro Amazonas

O cenário do Largo do São Sebastião é um trunfo do qual o violinista não abre mão. A escolha do local foi proposital. Ele já realizou performances em outros pontos públicos de Manaus, mas permanece com a preferência pelo Teatro Amazonas.

| Foto: Arquivo pessoal

“É inspirador. Quem ama arte, percebe que o meu palco não é apenas a praça, mas todo o conjunto histórico que o espaço carrega, é como se eu estivesse tocando realmente dentro do Salão Nobre’’, contemplou o músico.

A única oportunidade que Victor Camilo teve de performar no palco do Teatro Amazonas ocorreu em 2016. De acordo com o músico, foi a realização de um sonho. “É esse lugar que me inspira a tocar, então foi uma experiência muito significativa’’.

Em 2014, o violinista recebeu autorização do Instituto Municipal de Ordem Social e Planejamento Urbano (Implurb) para se apresentar no Complexo da Ponta Negra, mas reafirmou o amor pelo Teatro Amazonas e se manteve fiel ao local.

Victor Camilo

| Foto: Arquivo pessoal

Natural de Guarulhos, em São Paulo, Victor Camilo se mudou em 2012 para Manaus com uma oportunidade para trabalhar no Distrito Industrial. Os planos na capital amazonense não deram certo e, em meio à crise econômica, o músico se voltou ao conhecimento no violino para permanecer no Amazonas.

“Na época, eu comecei a tocar ao redor do Teatro Amazonas com certa timidez, mas com um cenário tão inspirador. Fui ganhando mais coragem e confiança no que eu estava realizando’’, se orgulha o violinista.

Autodidata, Camilo declarou que o instrumento musical foi um aprendizado de anos, desde a infância e sem a realização de cursos ou faculdade. Com incentivo do pai, ele mergulhou na música clássica, um estilo que sempre foi uma paixão do violinista.

" A música clássica é algo diferente de tudo que se ouve, mesmo que não seja tão popular. Nas notas do violino, a música se torna um som maravilhoso, que enfeitiça a alma e o coração " Victor Camilo, violinista

Atualmente trabalhando com eventos, Camilo realizou concertos no Centro Cultural Palácio da Justiça, na Câmara Municipal de Manaus, na Procuradoria-Geral do Estado e no Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas.



Leia mais:

Beleza Amazônica: conheça o Studio Atelier Cláudio Andrade em Manaus

Quer aprender dançar? A Soul Art Danças ensina vários ritmos em Manaus