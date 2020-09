Teatro Manauara reabre com show de stand-up nesta quinta (3)

Junior Santos e Daniel Dias | Foto: Divulgação

Manaus – O palco do Teatro Manauara, localizado no Shopping Manauara, avenida Mário Ypiranga, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus, será ocupado novamente a partir desta quinta-feira (3) com o projeto “Manauara Cultural: Nossa Arte Resiste”. Comediantes reabrem as portas do espaço às 19h, com apresentações de stand-up.

Grandes nomes amazonenses do humor como Daniel Dias, Junior Santos, Leandro Leitte, Lucas Eduardo e Marcos Paiva farão apresentações curtas, com cerca de 15 minutos cada, com temas do cotidiano que prometem tirar muitas risadas do público.

A retomada, de acordo com o comediante Junior Santos, será realizada com muito entusiasmo pelos artistas. "Depois desse período que passamos, poder fazer as pessoas rirem e mudar o estado de espírito delas é extremamente gratificante’’, afirma.

Primeiro grande show que Junior performa no pós-pandemia, o projeto "Manauara Cultural: Nossa Arte Resiste” permitiu alcançar um novo público. "Manaus é carente de espaços e eventos culturais com preços acessíveis. Um evento em um espaço renomado como o Teatro Manauara enriquece o acervo cultural da população e todos ganham’’, defendeu o comediante.

"Esse show é muito significativo, tem uma sensação boa, algo especial, por saber que a arte resiste em Manaus’’, ressaltou o comediante Daniel Dias, que também integra a programação.

Para o stand-up, Daniel promete que está preparando o melhor do repertório. "As melhores piadas que faço estarão na minha apresentação. Vou falar um pouco do meu cotidiano onde, com certeza, o público terá referências e identificação’’.

Arte como alento

A diretora do Teatro Manauara, Carolina Bim, falou que o projeto é para promover um reencontro do público com os artistas de palco.

"Nossa intenção também é movimentar essa cadeia produtiva, envolvendo artistas, técnicos e produtores que tem passado por um de seus períodos mais desafiadores nos últimos meses”, disse Carolina, que acredita que, durante a quarenta, mais do que nunca a arte foi um “alento para a vida das pessoas”.

“A pandemia paralisou todos esses profissionais, mas mesmo assim eles continuaram gerando conteúdo por meio de lives nas redes sociais, trazendo entretenimento e conteúdo às pessoas. A arte tem esse papel de descompressão e isso ficou tão claro nesses tempos. A arte é uma necessidade humana”, declarou a gestora do Teatro.

Além de stand-up, o projeto terá quatro dias seguidos de shows de artes cênicas, humor, música e dança, com nomes de referência da cena cultural contemporânea de Manaus.

Cuidados na reabertura

Após quatro meses fechado por conta da pandemia de coronavírus, o Teatro Manauara deve seguir medidas sanitárias, atendendo aos protocolos exigidos pelos órgãos de saúde pública.

O espaço deve reabrir com apenas metade da capacidade de lotação, pontos de higienização de mãos com álcool em gel 70%, distanciamento de 1,5m entre as cadeiras, higienização constante de superfícies de contatos, como bancos e corrimãos, além da intensificação da limpeza dos banheiros e outros espaços comuns.

Valores

Os valores para as apresentações variam de R$10 (meia-entrada) a R$20 (inteira). Estudantes com Carteira de Identificação Estudantil, pessoas com deficiência - inclusive acompanhante -, jovens com idade de 15 a 29 anos de baixa renda inscritos no Cadastro Único Para Programas Sociais do Governo Federal e outros perfis têm direito à meia-entrada.

O projeto também conta com o Ingresso Solidário, que garante desconto mediante a doação de 1kg de alimento não perecível. A entrega deverá ser realizada na entrada do evento.

Para mais informações, o Teatro Manauara disponibilizou o número (92) 98232-1725.

