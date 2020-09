Kely Guimarães lança novo single intitulado “Conversa Azul”

Kely Guimarães é uma cantora amazonense | Foto: Divulgação





Manaus - A cantora amazonense Kely Guimarães lança o novo single ''Conversa Azul'' nesta sexta-feira (4). Sexto da série de singles autorais inéditos lançados pela artista no contexto pandêmico, retrata um papo entre duas pessoas a respeito do medo e como isso pode influir nas atitudes que temos e até na vida de outras pessoas por meio da manipulação de uma narrativa.

Conversa Azul é um blues estilizado e foi produzido pela produtora Mady (Fubica Home Studio) também integrante da banda local Mady e seus namorados. As gravações se deram de modo totalmente remoto, cada qual em sua casa e os arquivos trabalhados virtualmente com instrumentos analógicos e digitais via plug-ins.

A música foi composta durante a pesquisa de campo de mestrado da artista Kely Guimarães que defendeu a dissertação “Reflexão sobre o trabalho, vivências e práticas musicais de mulheres compositoras em Manaus a partir de 2000” em março deste ano.

''Foi a primeira música que fiz durante minha pesquisa de campo do mestrado e surgiu das observações que fiz ao percorrer casas de shows, ao acessar acervos e leituras, ouvindo mulheres artistas e não artistas nesse processo. Fala do discurso como forma de relação de poder e como o modo como ele é construído pode nos fazer entender o mesmo assunto de maneiras diferentes devido ao fato de que cada pessoa que recebe uma informação carregar consigo uma gama de conhecimentos prévios sociais, econômicos, religiosos e culturais que influi no modo de sua compreensão sobre as coisas. Esse blues estilizado traz uma representação do que seria um papo a respeito do medo e como isso pode influir nas atitudes que temos e até na vida de outras pessoas por meio da manipulação de uma narrativa. A letra propõe essa reflexão ao público, mas não fecha seu sentido'', afirmou a cantora Kely Guimarães.

