‘Ovam 20 anos’ abre programação do Teatro Amazonas em setembro

Manaus- A Orquestra de Violões do Amazonas (Ovam) realiza o primeiro evento da programação do Teatro Amazonas em setembro, nesta quarta-feira (02), às 20h. O concerto, que será aberto ao público, com 50% da capacidade do espaço, seguindo a orientação do decreto publicado pelo Governo do Amazonas, faz parte da comemoração dos 20 anos do Corpo Artístico do Estado. A entrada é gratuita.

Para prestigiar os espetáculos do Teatro Amazonas, o público deverá agendar vaga no evento por meio do Portal da Cultura (cultura.am.gov.br). Não será permitido o acesso de crianças de até 12 anos e de pessoas do grupo de risco da Covid-19, como idosos acima de 60 anos e gestantes. O uso de máscara é obrigatório. O agendamento para eventos estará disponível nesta quarta-feira (02).

Em mais um concerto “Ovam 20 anos”, a orquestra lembrará a trajetória do Corpo Artístico com obras dos projetos já apresentados ao público, explica o maestro e regente titular, Davi Nunes.

O repertório contará com obras de Mozart, Bach, Cyndi Lauper, U2, Carrapicho, Armando Neves, Emerson Maia, André Amazonas, Sidney Rezende, Waldir Azevedo e Villa-Lobos. “Estas são obras dos projetos ‘Bach ao Violão’, ‘Viva-Villa’, ‘Ovam Pop’, entre outros que já fizemos ao longo dos anos e que foram sucesso de público”, ressalta o regente da Ovam.

O funcionamento do patrimônio para visitas turísticas permanece de terça a sábado, das 9h às 15h. O espaço permite grupos de visitas com até 20 pessoas, para evitar aglomerações.

Continuarão no mês de setembro também as visitas noturnas, nas quais o público pode conhecer o patrimônio e ainda acompanhar trechos de ensaios dos Corpos Artísticos. Nos dias 9 e 16 de setembro, os ensaios são da Orquestra de Câmara do Amazonas (OCA), com o início da visita às 18h30, e, no dia 22 de setembro, o ensaio é da Amazonas Band, com início da visita às 19h15.

O Teatro Amazonas continua adotando todos os protocolos para prevenir a transmissão da Covid-19, como distanciamento social de 1,5 metro, totens de álcool em gel em pontos estratégicos, funcionários treinados e com equipamentos de proteção, aferição de temperatura na entrada do espaço e limpeza e higienização do local.

A saída do público após os eventos é realizada de forma imediata pelas portas laterais e frontais. Não é permitida a permanência do público no Hall do Teatro Amazonas.

