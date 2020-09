'Fuga de Pretória', com Daniel Radcliffe, estreia nas telas de Manaus

Daniel Radcliffe e Daniel Webber em Fuga de Pretória | Foto: Divulgação

Manaus – O filme Fuga de Pretória, estrelado pelo ator Daniel Radcliffe, chega nas telonas de Manaus nesta quinta-feira (3), com exibição nos cinemas Kinoplex Amazonas, Playarte Manauara, UCI Sumaúma, Cinépolis Millennium, Cinépolis Manaus Plaza Shopping e Cinépolis Ponta Negra.

Conhecido pelo papel de Harry Potter, Daniel Radcliffe dá vida a Tim Jenkin, um ativista antiapartheid preso por divulgar panfletos para o partido de Nelson Mandela, considerado clandestino na África do Sul, em 1978, época marcada pela injustiça racial.

Acusado de terrorismo, Jenkin é sentenciado a 12 anos de cadeia, enquanto o amigo Stephen Lee (Daniel Webber) recebe a pena de oito anos por colaborar com o a divulgação do partido proibido.

Ambos devem cumprir as longas sentenças na prisão de segurança máxima de Pretória, na África do Sul, e a peça principal do enredo se desenrola a partir do plano de fuga da cadeia.

Os horários disponíveis no UCI Sumaúma para a exibição de Fuga de Pretória são 15h30 e 18h05, e no Playarte Manauara nos horários de 15h30 e 20h30, a partir desta quinta-feira.

Os horários no Kinoplex Amazonas e nas redes do Cinépolis ainda não foram divulgados, mas estarão disponíveis nas programações oficiais dos cinemas.

Político sem ser polêmico

No início do filme, que a equipe de Cultura do EM TEMPO assistiu com exclusividade antes da estreia, cenas reais do Apartheid – segregação das populações negra e branca –, evidenciam a violência que marcou o período na África do Sul, no entanto, a proposta do enredo é uma obra “política sem ser polêmica’’ e questões raciais e sociais não recebem tanta atenção.



Escrito a partir do livro “Inside Out: Escape from Pretoria Central Prision”, de Tim Jenkin, o foco do enredo é a fuga dos ativistas em si, através de um plano audacioso. Os prisioneiros utilizam de uma engenhosidade de tirar o fôlego para abrir 10 portas de aços utilizando chaves produzidas em madeira.

O planejamento detalhado não concede espaço para as motivações de Tim Jenkin e Stephen Lee, que, apesar de serem dois jovens sul-africanos brancos e elitizados, lutam pela defesa dos direitos da população negra.

Mesmo que a causa seja honrável, pouco é relatado sobre o que os fez abrir mão da liberdade para se opor à opressão do regime Apartheid, veiculada pela população branca da África do Sul durante a maior parte do século XX.

Contudo, o drama biográfico triunfa no que se propõe a explorar, e a fuga revela elementos meticulosos capazes de causar tensão no público e torcer para o sucesso do plano. A tensão adicional é fortalecida ao notar que os eventos foram baseados em uma história real.

Outro ponto de destaque é a fotografia, que consegue tirar das telas os momentos de inquietação e criar ansiedade no telespectador em pouco mais de uma hora e meia de duração do longa.

Apesar dos triunfos, Fuga de Pretória cria apenas curiosidade sobre o andamento do plano, pois o fim esclarece que o escape é bem-sucedido. Mesmo sem ser uma obra que transcende o tempo, ela esclarece uma pequena parte do grande e confuso cenário que integrou o Apartheid.

