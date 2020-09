Mulher Maravilha e E.T. retornam às telonas de Manaus nesta quinta (3)

Mulher Maravilha e E.T. | Foto: Divulgação

Manaus – Os cinemas de Manaus receberão filmes clássicos nas telonas a partir desta quinta-feira (3), integrando o festival nacional "De Volta Para o Cinema". Sucesso nas bilheterias, Mulher Maravilha é um dos títulos que marca o retorno das salas em Manaus; E.T. - O Extraterrestre, também participa da programação.

O terror Exorcista será exibido na versão do diretor, com cópia restaurada e 11 minutos de cenas que ficaram de fora da versão original.

Confira os horários e filmes disponíveis:

Mulher Maravilha

Treinada desde cedo para ser uma guerreira imbatível, Diana Prince nunca saiu da paradisíaca ilha em que é reconhecida como princesa das Amazonas. Quando o piloto Steve Trevor se acidenta e cai em uma praia do local, ela descobre que uma guerra sem precedentes está se espalhando pelo mundo e decide deixar o lar certa de que pode parar o conflito.

E.T. - O Extraterrestre

O garoto Elliott faz amizade com um pequeno alienígena inofensivo que está bem longe do planeta natal. Ele decide manter a adorável criatura em segredo em casa após apresentá-la aos irmãos.

Tubarão

Um terrível ataque a banhistas é o sinal de que a praia da pequena cidade de Amity virou refeitório de um gigantesco tubarão branco, que começa a se alimentar dos turistas. Embora o prefeito queira esconder os fatos da mídia, o xerife local pede ajuda a um ictiologista e a um pescador veterano para caçar o animal.

O Exorcista - Versão do Diretor

Uma atriz vai gradativamente tomando consciência de que a filha de doze anos está tendo um comportamento completamente assustador. Deste modo, ela pede ajuda a um padre, que também é um psiquiatra, que chega à conclusão de que a garota está possuída por um demônio. Ele solicita então a ajuda de um segundo sacerdote, especialista em exorcismo, para tentar livrar a menina da possessão.

Aladdin

Um jovem humilde descobre uma lâmpada mágica, com um gênio que pode lhe conceder desejos. Agora o rapaz quer conquistar a moça por quem se apaixonou, mas o que ele não sabe é que a jovem é uma princesa que está prestes a se noivar. Agora, com a ajuda do gênio, ele tenta se passar por um príncipe para conquistar o amor da moça e a confiança de seu pai.

O Rei Leão

Traído e exilado do reino, o leãozinho Simba precisa descobrir como crescer e retomar ao posto como herdeiro real nas planícies da savana africana.

Sonic - O Filme

Sonic, o porco-espinho azul mais famoso do mundo, se junta com os amigos para derrotar o terrível Doutor Eggman, um cientista louco que planeja dominar o mundo, e o Doutor Robotnik, responsável por aprisionar animais inocentes em robôs.

Bohemian Rhapsody

Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor e John Deacon formam a banda de rock Queen em 1970. Quando o estilo de vida agitado de Mercury começa a sair de controle, o grupo precisa encontrar uma forma de lidar com o sucesso e os excessos do líder.

Capitã Marvel

Capitã Marvel, parte do exército de elite dos Kree, uma raça alienígena, encontra-se no meio de uma batalha entre o povo e os Skrulls. Ao tentar impedir uma invasão de larga escala na Terra, em 1995, ela tem memórias recorrentes de uma outra vida, como Carol Danvers, agente da Força Aérea norte-americana. Com a ajuda de Nick Fury, Capitã Marvel precisa descobrir os segredos do passado e pôr um fim ao conflito intergalático com os Skrulls.

Bloodshot

Depois de ser morto em combate, o soldado Ray Garrison é trazido de volta à vida com um exército de nanotecnologia nas veias e poderes sobre-humanos: uma incrível força e a habilidade de se curar instantaneamente. Sem memória, ele está decidido a descobrir a verdade sobre quem realmente é.

Jumanji: Próxima Fase

Spencer volta ao mundo fantástico de Jumanji. Os amigos Martha, Fridge e Bethany entram no jogo e tentam trazê-lo para casa. Mas eles logo descobrem mais obstáculos e perigos a serem superados.

Fuga de Pretória

Fuga de Pretória mostra a história real de Tim Jenkin (Daniel Radcliffe) e Stephen Lee (Daniel Webber), jovens sul-africanos brancos que foram presos em 1978 por trabalharem em operações secretas para o ANC, proibido partido de Nelson Mandela. Encarcerados na Prisão de Segurança Máxima de Pretória, eles decidem enviar uma mensagem clara ao regime do Apartheid. Além da emocionante fuga, o filme relata a vontade de dois jovens em lutar pela defesa dos direitos de uma maioria da população que era oprimida e injustiçada pelo regime.

A Maldição do Espelho

Depois que o terrível fantasma da Rainha de Espadas ressurge, os alunos de um antigo colégio interno viram as próximas vítimas de um banho de sangue. O terror começa a partir do momento em que eles recitam antigos encantamentos no banheiro do local para conquistar tudo o que desejam — mesmo que o preço seja as almas deles.

O Roubo do Século

No dia 13 de janeiro de 2006, um grupo de atiradores do Grupo Falcon realiza o que é considerado um dos assaltos a bancos mais famosos e inteligentes da história da Argentina na agência do Banco Río em Acassuso.

O Homem Invisível

Após o suicídio do marido abusivo, Cecilia herda a fortuna do homem com uma condição: que ela não seja declarada mentalmente incapaz. Essa tarefa se torna difícil após a mulher ser cercada de acontecimentos suspeitos e letais que a fazem acreditar que o homem ainda esteja vivo. Desacreditada, ela tenta juntar provas de que está sendo assombrada por alguém que ninguém pode ver.

O Segredo: Ouse Sonhar

Miranda é uma viúva que se esforça para criar três filhos sozinha, até que uma tempestade traz um grande desafio e um homem chamado Bray Johnson para a vida dela. A presença de Bray revitaliza a família, mas ele possui um segredo que pode mudar tudo.

Crime Sem Saída

Um policial de Nova York vê a oportunidade de redimir o passado ao investigar uma série de assassinatos de policiais, iniciando uma perseguição sem precedentes.

Maria e João - O Conto das Bruxas

Durante um período de escassez, Maria e o irmão mais novo, João, saem de casa e partem para a floresta em busca de comida e sobrevivência. É quando encontram uma senhora, cujas intenções podem não ser tão inocentes quanto parecem, que eles descobrem que nem todo conto de fadas tem final feliz.

Magnatas do Crime

Um traficante inglês muito poderoso tenta vender o próprio império extremamente lucrativo para um grupo de bilionários do Oklahoma.

