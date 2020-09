Música ao vivo agita o 'Manauara Cultural' nesta sexta (4)

Palco do Teatro Manauara terá música ao vivo | Foto: Divulgação

Manaus – A programação do “Manauara Cultural: Nossa Arte Resiste” continua no reencontro com a música ao vivo nesta sexta-feira (4), às 19h, no palco do Teatro Manauara, localizado no Shopping Manauara, avenida Mário Ypiranga, bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul de Manaus.

Por meio dos shows de Ana Terra e Chrystian Pinheiro, Adriano Arcanjo, Afonso Rodrigues, Bruno Rodriguez e Bianca Caggy, diversos gêneros musicais como MPB, rock e anos 80 prometem agradar todo tipo de público.

Com o estilo de rock dos anos 90, a cantora Bianca Caggy conta com 4 Non Blondes, The Cranberries e Nirvana no repertório. "Será uma noite especial, com vários artistas para todos os gostos’’, afirmou.

De acordo com a cantora, o Manauara Cultural significa um recomeço. "Uma nova fase, afinal, todos tivemos que nos adaptar e nos reinventar para enfrentar esse momento. O sentimento é de independência, mas também de cautela’’.

Além de música, o projeto também terá shows de comédia, teatro e dança, até este domingo (5).

Cuidados na reabertura

Após quatro meses fechado por conta da pandemia de coronavírus, o Teatro Manauara deve seguir medidas sanitárias, atendendo aos protocolos exigidos pelos órgãos de saúde pública.

O espaço deve reabrir com apenas metade da capacidade de lotação, pontos de higienização de mãos com álcool em gel 70%, distanciamento de 1,5m entre as cadeiras, higienização constante de superfícies de contatos, como bancos e corrimãos, além da intensificação da limpeza dos banheiros e outros espaços comuns.

Valores

Os valores para as apresentações variam de R$10 (meia-entrada) a R$20 (inteira). Estudantes com Carteira de Identificação Estudantil, pessoas com deficiência - inclusive acompanhante -, jovens com idade de 15 a 29 anos de baixa renda inscritos no Cadastro Único Para Programas Sociais do Governo Federal e outros perfis têm direito à meia-entrada.

O projeto também conta com o Ingresso Solidário, que garante desconto mediante a doação de 1kg de alimento não perecível. A entrega deverá ser realizada na entrada do evento.

Os ingressos estão disponíveis através do site Ingresso Digital. Para mais informações, o Teatro Manauara disponibilizou o número (92) 98232-1725.

