Artista manauara é escolhida para desenhar mulher do AM para Nivea

Manaus - A quadrinista e ilustradora manauara Laura Athayde foi uma das artistas escolhidas para representar as mulheres do Norte em campanha digital da marca alemã do Grupo Beiersdorf, a NIVEA. Com o conceito “Nosso cuidado na sua pele”, a comunicação reforça a essência de Cuidado da marca, por meio de sua linha Azul, DNA da NIVEA.



A artista representou especificamente a mulher amazonense em uma ilustração. Laura conta que não sabe como a equipe da NIVEA a encontraram, mas acredita que foi por meio do seu instagram, meio o qual ela divulga seu trabalho. E que a marca lhe deixou livre para fazer o desenho.

“Eles me convidaram para ilustrar temas muito queridos para mim, que são mulheres reais e o meu estado. Então, eu pude colocar muito de mim no desenho. Foi uma criação que partiu do coração, mesmo. E acho que por isso foi tão gostoso de fazer, não me senti pressionada ou ansiosa por estar trabalhando com uma marca desse porte”, ressalta Athayde.

Laura ilustra aproximadamente seis anos e também faz histórias em quadrinhos. E que a preferência da ilustração sempre foi retratar mulheres reais e contar as suas histórias.



“Eu fiquei muito feliz em ser convidada pela Nivea para desenhar a realidade do meu estado com total liberdade. Para mim, foi o reconhecimento desse esforço de toda a minha carreira em contar histórias que fogem a estereótipos e padrões”, compartilha.

A artista conta que o desenho foi fortemente inspirado na sua irmã e nas amigas. Ela também retratou uma das coisas que mais gosta: uma tarde no flutuante. “Atualmente eu moro em Belo Horizonte e essa é uma das coisas que mais sinto saudade. Então, aproveitei para ambientar o desenho num flutuante, na beira do rio e com a floresta ao fundo. Além de ser bem especial para mim, é uma coisa única da nossa região e achei que seria interessante apresentar isso para o resto do Brasil. E para mim, não existe uma só ‘mulher amazonense’, um só tipo de beleza nortista, então a minha personagem também é uma mistura de várias mulheres por quem sinto admiração e carinho”.



Advogada que se descobriu nos desenhos

Laura tem 31 anos e ilustra desde 2014. Formada em Direito, a artista sempre gostou de desenhar, mas nunca imaginou trabalhar na área. Quando ela se dedicou a área de Direito, parou de desenhar. Mas, em 2012 a artista foi fazer uma pós-graduação em São Paulo e neste período ela voltou a ler quadrinhos e a desenhar. Começou a postar tirinhas na internet e a se envolver mais na comunidade artística independente. A partir daí ela começou a trabalhar com ilustração e a publicar suas próprias HQs, mas ainda advogava. Em 2015, ela se mudou para Belo Horizonte e foi aí que passou a se dedicar realmente a profissão de desenhista.

“Enquanto ainda advogava, eu fui descobrindo toda a cena de quadrinhos independentes. Comecei a conversar com artistas de todo o Brasil, a publicar meus trabalhos em coletâneas e a frequentar eventos voltados para literatura e artes gráficas. Isso foi um divisor de águas para mim: conhecer pessoas que faziam arte profissionalmente e aprender sobre as suas trajetórias, sobre os caminhos possíveis para desenvolver essa carreira. Principalmente, tive a chance de compartilhar minhas próprias histórias, de me comunicar de uma forma nova e de abordar temas importantes para mim, como a igualdade de gênero. Então, acabei decidindo deixar o Direito em segundo plano e me dedicar a esse novo trabalho que me inspirava tanto. Mas não abandonei a minha graduação completamente; já escrevi manuais de direitos autorais para artistas independentes e também atuo em causa própria, quando necessário”, enfatiza.



Carreira

Athayde trabalha principalmente ilustrando livros e revistas. Também já lançou uma coletânea de tirinhas chamada Histórias Tristes e Piadas Ruins, que ganhou o prêmio HQMix no ano passado. Este ano, vai lançar outra coletânea chamada Aconteceu Comigo - Histórias reais de mulheres em quadrinhos, que traz HQs baseadas em relatos reais que recebeu entre 2015 e 2019. O livro já está na gráfica e será lançado em breve.

Graphic novel no Amazonas



Longe de casa, morando em Belo Horizonte (MG), a quadrinista sofre bastante com a saudade da família, principalmente durante essa crise de saúde por conta da Covid-19. Para matar um pouco dessa saudade, a artista resolveu começar um projeto que já sonha há anos: criar uma graphic novel (romance gráfico) passada no Amazonas.

“Encontrei o parceiro ideal para me ajudar a desenvolvê-la, o também manauara Gabriel Mar, autor do livro Bem-Vindos À Rua Maravilha. Atualmente, estamos criando o roteiro da história, e planejamos uma viagem para o interior em busca de referências visuais e narrativas”, revela.



A ilustradora manauara também está organizando um projeto que reúne quadrinhos de artistas do Norte, Nordeste e Centro-Oeste chamado Fora da Caixinha, que deve ser lançado no final deste ano.

NIVEA valoriza a cultura do Norte e Nordeste



Desenvolvidas especialmente por artistas nortistas e nordestinas, as peças da campanha da Nivea retratam, de forma autêntica, o significado do cuidado para cada uma delas: Ju Chooo (CE), Ty Silva (PA), Laura Athayde (AM), Rafaela Melo (PE) e Suzane Lopes (BA). As criações fazem parte da campanha digital exclusiva para as regiões Norte e Nordeste do país.

