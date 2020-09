Gretchen irá casar novamente. Veja quantas vezes ela já subiu ao altar

Gretchen irá convidar 100 pessoas para o casamento | Foto: Reprodução

Gretchen, irá se casar mais uma vez. A rainha do rebolado e de memes na internet não vai esperar a pandemia do novo coronavírus acabar e vai subir ao altar pela 18º vez. A união com o saxofonista Esdras de Souza será oficializada no próximo dia 30, em Belém do Pará.

“A cerimônia será para 100 convidados. E em relação ao distanciamento social, os produtores de Belém do Pará estão tomando todos os cuidados em relação à isso. O local terá medidores de temperatura, máscaras e todas as mesas terão álcool gel”, disse a equipe de Gretchen.