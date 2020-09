‘A Arte Agradece a Vida’ alcançam mais de 120 mil pessoas no Amazonas

| Foto: Michael Dantas

Manaus - O projeto “A Arte Agradece a Vida” em homenagem aos profissionais da área de saúde, encerrou, na noite de segunda-feira (31), com o alcance de 120.739 pessoas nas transmissões pelo Facebook e Youtube.

No total, as apresentações fechadas para médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, maqueiros, técnicos, bombeiros, agentes de portaria e serviços gerais que atuam no combate à Covid-19, nas unidades de saúde do Estado, reuniram, na plateia do Teatro Amazonas, 591 convidados. Todos os espetáculos foram exibidos também pela TV Encontro das Águas, no canal 2.1, da TV aberta.

Segundo o secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, a receptividade pelas plataformas digitais serviu como um termômetro para entender o comportamento das pessoas e adaptar a programação para quem ainda segue em isolamento social.

“A partir da experiência no mês de agosto, optamos por seguir com as transmissões nas quintas-feiras, nos concertos da Amazonas Filarmônica, para atender às preferências de diferentes públicos”, adianta o titular da pasta.

Muniz aponta que, durante a execução do projeto, também foram avaliados os ajustes em procedimentos necessários para receber o público na retomada de espetáculos, no palco do maior patrimônio histórico do Estado.

“Ficamos atentos a todos os detalhes, na prática, para essa volta, especialmente quais são os pontos que precisamos reforçar para garantir a segurança de todos, público, artistas e colaboradores”, comenta o secretário. “No palco e na plateia, trabalhamos com um número reduzido de pessoas, com distanciamento, entre outros protocolos estabelecidos por órgãos sanitários”.

Projeto

Durante o mês de agosto foram realizadas ações no Teatro Amazonas como uma forma de agradecimento a profissionais da saúde do Estado. Entre as atividades o acesso a concertos; iluminação na cor verde, nos dias de espetáculos; entrega simbólica de uma placa que ficará na galeria de honra do espaço cultural; e gratuidade em visitas turísticas.

A programação contou com espetáculos da Amazonas Filarmônica, Orquestra de Violões, Orquestra de Câmara do Amazonas, Corpo de Dança do Amazonas e Amazonas Band.

Teatro Amazonas em setembro - Em setembro, o Teatro Amazonas reabre para eventos com acesso ao público, com 50% da capacidade, seguindo a orientação do decreto publicado pelo Governo do Amazonas. Não vai ser permitido o acesso de crianças de até 12 anos e de pessoas do grupo de risco da Covid-19, como idosos acima de 60 anos e gestantes. O uso de máscara é obrigatório.

Para prestigiar, o público precisa agendar vaga no evento por meio da agenda do Portal da Cultura (cultura.am.gov.br).

O funcionamento do patrimônio para visitas turísticas permanece de terça a sábado, das 9h às 15h. O espaço permite grupos de visitas com até 20 pessoas, para evitar aglomerações.

Continuam, no mês de setembro, as visitas noturnas, nas quais o público pode conhecer o patrimônio e ainda acompanhar trechos de ensaios dos Corpos Artísticos. Nos dias 9 e 16 de setembro, os ensaios são da Orquestra de Câmara do Amazonas (OCA), com o início da visita às 18h30, e, no dia 22 de setembro, o ensaio é da Amazonas Band, com início da visita às 19h15.

Confira a programação das lives de setembro:

Quinta (03), às 20h

A Amazonas Filarmônica apresentará concerto com um grupo de percussão. O repertório incluirá compositores como James Romig, John Cage, Daniel Levitan e Zequinha de Abreu. Classificação livre.

Dia 10 de setembro, às 20h

A Amazonas Filarmônica levará ao palco do Teatro Amazonas o concerto “Octeto de Franz Schubert”, com a obra do compositor austríaco “Octeto em fá maior”. Classificação livre.

Dia 17 de setembro, às 20h

Em mais um concerto, a orquestra Amazonas Filarmônica apresentará repertório para um conjunto de metais. Classificação livre.

Dia 24 de setembro, às 20h

A Amazonas Filarmônica apresentará os “Quartetos para piano de Mozart”, com um programa que reúne o “Quarteto para piano n.1 em sol menor” e o “Quarteto para piano n.2 em mi bemol maior”. Classificação livre.

