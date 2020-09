Cia Trilhares retoma atividades com apresentação no Teatro Manauara

| Foto: Divulgação

Manaus – Após meses longe dos palcos, por conta da pandemia de Covid-19, os artistas da Companhia Trilhares retomam agenda de apresentações em Manaus. Neste sábado (5), a cia apresentará o espetáculo ‘Diário das Marias’ dentro da programação do projeto ‘Manauara Cultural’, no Teatro Manauara. Ingressos podem ser adquiridos pela internet, no site www.ingressodigital.com.

Com direção de Thiana Colares e dramaturgia de Priscila Conserva, o espetáculo tem como principal objetivo mostrar as diferentes opressões que as mulheres vivenciam durante toda uma vida, do nascimento até a fase adulta. O trabalho é a primeira produção da Companhia Trilhares direcionada ao público adulto.

De acordo com a produtora Rafaela Margarido, o espetáculo coloca em pauta a condição do que é ser mulher em nossa sociedade. “Essa é uma discussão de suma importância, que por mais óbvia que pareça, é de extrema necessidade”, ressalta. O elenco é formado pelas atrizes Thay Liartes, Ananda Guimaraes, Davilla Holanda, Samanta Leite e Giese Santos.

“Essa apresentação veio como um respiro pra gente, uma forma de manter nosso processo vivo, visto que esse ano a nossa ideia era realizar uma circulação por bairros e comunidades de Manaus, por meio de projeto aprovado no Prêmio Conexões Culturais, mas que por conta da pandemia, tivemos que adiar. Aproveitamos esse momento para rever algumas coisas no espetáculo e estamos muito ansiosos para reencontrar o público”, destacou Rafaela Margarido.

| Foto:

Sobre a companhia

A Trilhares surgiu em 2015, da união de artistas e produtores da cidade de Manaus, e tem como fundador o iluminador, cenógrafo e aderecista Léo Margarido. A Cia possui um vasto leque de repertório voltado à pesquisa do teatro para infância e juventude, já tendo participado de diversas mostras e festivais de teatro no Brasil. Em 2019, a Trilhares estreou seu primeiro trabalho para o público adulto, Diário das Marias. Possui ainda uma sede própria, onde funciona a Casa de Artes Trilhares, no Adrianópolis, que oferece cursos livres de Teatro, Canto e Dança.

Manauara Cultural

Idealizada pela administração do Teatro Manauara, a noite contará com a participação de cinco grupos e artistas da cidade. Quem for prestigiar poderá conferir trabalhos em linguagens diversas, da comédia ao drama.

Além da Cia Trilhares, com o espetáculo ‘Diário das Marias’, participam da programação os artistas Nivaldo Mota e Michel Guerrero, além da Criatê Arte e Produções e Cia Interarte. Os ingressos custam R$20 (inteira) e R$10 (meia).

Com informações da assessoria*

