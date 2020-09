Com a toada Rosas Vermelhas, Marj participa de live do Instituto Ajuri

| Foto: Divulgação

Manaus - A cantora amazonense Marj fará uma live especial, neste sábado (5). Promovido pelo Instituto Cultural Ajuri (Inca), o evento será em comemoração ao Dia Internacional da Amazônia, com transmissão pelo canal do instituto no YouTube, a partir das 17h30 (horário de Brasília).

Marj irá interpretar a toada do Boi Garantido, Rosas Vermelhas. “Representar o Amazonas cantando uma toada tão forte, como Rosas Vermelhas, só me impulsiona tudo o que eu acredito sobre as lutas promovidas por grupos culturais que me convidaram para compor esses eventos”, afirmou.

Além disso, segundo Marj, celebrar o Dia da Internacional da Amazônia é uma experiência mais que válida. “É de extrema importância que a classe artística também esteja engajada na luta pela valorização da regionalidade e da preservação da Amazônia e da cultura brasileira, que é linha de frente do Instituto Ajuri”, comentou.

Esta é a segunda vez que a cantora participa de um evento do Ajuri. Ela também esteve presente no Festival Afro-Amazônico, realizado em julho deste ano.

