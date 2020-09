‘Agô’ marca reabertura do Teatro da Instalação nesta quinta-feria(3)

Evento ocorrerá as 19h com entrada gratuita | Foto: Divulgação

Manaus - O Teatro da Instalação (rua Frei José dos Inocentes, s/nº, Centro) reabre nesta quinta-feira (03). Fechado desde meados de março devido à pandemia de Covid-19, o primeiro evento será às 19h chamado “Agô”, da produtora artística Menina Miúda. O espetáculo de dança será reapresentado na sexta-feira (4), no mesmo horário, e as duas sessões terão entrada gratuita.

Seguindo as orientações do Decreto Governamental nº 42.550, o espaço funcionará com 50% da capacidade de público e respeitando o distanciamento social de 1,5 metro. Neste novo formato, foram disponibilizados 70 lugares que serão ocupados por ordem de chegada, com controle e acompanhamento dos servidores do equipamento cultural. Não será necessário o agendamento para o evento.

O público também terá a temperatura aferida na entrada do teatro, que passou pelo processo de sanitização e também disponibiliza totens com álcool em gel em pontos estratégicos.

Espetáculo – Aprovado no Edital de Seleção Para Autorização de Uso Sem Ônus dos Equipamentos Culturais da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, o espetáculo teve a temporada suspensa em março por conta da pandemia. “Agô” reúne dois estilos de dança – afro e indígena – e aborda temáticas como racismo, intolerância, xenofobia, violência, abandono e vulnerabilidade que atingem negros e os povos indígenas.

Para Cairo Vasconcelos, diretor do espetáculo, um dos maiores desafios para a montagem é mesclar as culturas indígena e afro, desde as músicas até a questão da religiosidade. A forma como esses temas são abordados também fazem muita diferença.

Leia mais:

Teatro Amazonas reabre com espetáculos para o público

Filme de Letícia Sabatella é atração de mostra virtual em Manaus