Nara da Mata estreia nas plataformas de streaming com 'Nosso Lar'

Manaus – O trecho "teu sorriso é tudo que eu preciso ver’’, embala o novo single ‘’Nosso Lar’’ da cantora amazonense Nara da Mata. A música será lançada nas principais plataformas de streaming nesta sexta-feira (4).

Com um sentimento de nostalgia e calma, a canção é a primeira faixa do EP que contará com mais quatro composições. Refletindo sobre os caminhos que decidiu percorrer. "Nosso Lar" canta com um ritmo MPB.

"É o ressignificado daquilo que entendemos como lar. E apesar das escolhas, sejam boas ou ruins, sempre teremos um ponto de partida. Um momento ou lugar para nos reaproximarmos de nossa essência”, explicou.

A cantora revelou ainda que o single de estreia deve ganhar um videoclipe em breve. "Estou muito otimista e me esforçando bastante para entregar o melhor da minha arte a todos que gostam e se identificam com o meu trabalho’’, afirmou Nara da Mata.

O EP em que "Nosso Lar’’ fará parte ainda não recebeu um nome oficial, mas a cantora tem grandes planos para ele. "Não me arrisco a dizer o nome que será dado ao EP, pois ainda está em fase de definição. Mas o projeto contará com mais 4 canções, com temas que falam sobre amor, superação e esperança’’.

As gravações do projeto iniciaram em Manaus e agora estão sendo realizadas em São Paulo pela produtora Lenha Nova, com a direção do produtor Bruno Cordeiro.

"A produtora se mudou recentemente para São Paulo e todo o processo de criação das músicas será realizado via Internet. Será uma experiência bem interessante’’, comemorou Nara.

Nara da Mata

Aos 25 anos, a amazonense Nara da Mata relembrou o início da carreira na música com raízes na igreja. "Comecei minha vida musical aos cinco anos, cantando em videokês com meu pai. Minha família desde cedo me incentivou bastante a cantar. Entrei na igreja, fiz parte de grupos de louvor e me interessei a tocar alguns instrumentos, a partir daí, caí de cabeça nisso’’.

Com 11 anos, a cantora se tornou também compositora e deu luz às primeiras canções. "Senti que foi muito libertador. Expressar meus sentimentos e compreender tudo o que se passava dentro de mim, ainda mais na adolescência, foi o momento que me apaixonei pela música e que descobri que queria viver isso a minha vida inteira’’.

Para a cantora, a família sempre foi a base para a carreira. ''Sempre tive o apoio deles em tudo. Desde a época que tentei seguir a carreira gospel até esse momento de metamorfose que tenho vivido musicalmente. Eles me ensinaram a correr atrás dos meus sonhos e persistir naquilo que realmente me faz feliz''.

Com música voltada aos gêneros folk, rock e para a nova MPB, a trajetória artística teve início na música cristã, lançando em 2015 o primeiro álbum intitulado "Ao Tempo".

Atualmente a cantora vem se redescobrindo musicalmente e aborda nas composições sentimentos em relação à vida, amor, esperança e fé. "Tive uma influência muito forte da música cristã no início da carreira musical. Hoje busco ter como base outros gêneros. Vale destacar algumas bandas e artistas que gosto, como Aurora, Paramore, Of Monsters and Men, Marcos Almeida, entre outros’’.

Paralelo ao trabalho autoral, Nara é integrante da Banda Enne. Uma parceria realizada com a percussionista Nadja Hoyos, que visa desenvolver vários estilos musicais em restaurantes, aniversários e eventos em geral.

"Eu busco transmitir leveza na alma das pessoas. Quero poder traduzir sentimentos e experiências de uma maneira simples e ao mesmo profunda e me sentir conectada com as pessoas’’, finalizou a artista.

