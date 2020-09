Mulan ganhou live action em 2020 | Foto: Divulgação

"Mulan", uma das grandes produções da Disney em 2020, foi lançada nesta sexta (4) na plataforma digital de vídeos Disney+ nos Estados Unidos. O valor do filme é de US$ 30. Segundo a assessoria da Disney, o filme ainda não tem data para estrear no Brasil.



Um dos filmes mais aguardados deste ano, a estreia on-line animou muita gente, mas enquanto o live action não estreia no Brasil, confira curiosidades que você talvez não saiba sobre Mulan:

Mulan foi inspirada em uma lenda chinesa

Segundo uma matéria do Deadline, “Mulan” é inspirada em uma lenda chinesa sobre Hua Mulan, uma mulher que, durante a Dinastia Han, decidiu se disfarçar de homem para lutar contra os invasores Hunos, no intuito de proteger seu pai doente.

O filme teve uma sequência em 2004

Sim, o sucesso do primeiro filme foi tão grande que ele ganhou uma continuação anos depois. Em Mulan 2: A Lenda Continua (2004), a dublagem do dragão Mushu que antes era feita por Eddie Murphy foi substituída por Mark Moseley, o que não agradou muitos fãs. O longa também contou com a voz da estrela de Killing Eve e Grey’s Anatomy, Sandra Oh, como uma das princesas que Mulan fica responsável por proteger.

O filme da carreira de Christina Aguilera

Consagrada no universo da música pop, Christina Aguilera já contava com alguns trabalhos na época, mas a sua acensão na indústria da música veio junto com o sucesso de “Reflection”, canção tema de Mulan que, inclusive, recebeu diversas nomeações em premiações como Globo de Ouro e o próprio Oscar, além de ter rendido um contrato com a RCA Records para a cantora.

O filme levou cerca de 5 anos para ficar pronto

Sim meus amigos, o filme levou cerca de 5 anos para ser finalizado. Antes mesmo de dar qualquer passo referente a criação, a equipe do longa viajou até a China e ficou três semanas absorvendo o máximo de informações sobre a cultura local para adaptarem na animação.

Jackie Chan como Lee Shang

Na versão chinesa de Mulan, quem dublou o capitão Lee Shang foi o ator Jackie Chan. Ele também cantou uma das músicas temas do filme, “I’ll Make a Man out Of You”.

Mushu fora do Live Action?

Apesar de ter sido amado por muitos no ocidente, Mushu recebeu algumas críticas, principalmente de famílias orientais. O tom cômico do dragão soou ofensivo para alguns, afinal ele é considerado como uma figura sagrada em muitas culturas. Com isso, não se surpreenda caso o personagem não apareça no live-action de 2020.

