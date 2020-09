Balé Folclórico se apresenta no Teatro Amazonas neste sábado

Balé Folclórico do Amazonas apresenta o espetáculo “Dançando Nossos Compositores” no Teatro Amazonas às 20h, neste sábado (5) | Foto: Divulgação

Manaus- Balé Folclórico do Amazonas apresenta o espetáculo “Dançando Nossos Compositores” no Teatro Amazonas às 20h, neste sábado (5). Acesso gratuito para o público, no entanto, é necessário agendar a vaga no Portal da Cultura ( cultura.am.gov.br ).



Durante 40 minutos, o público vai acompanhar composições de artistas que imprimem, de forma lírica, o sentimento, a audácia, o caráter e o temperamento do povo amazonense. No repertório, estão nomes como Raízes Caboclas, Celdo Braga, Antônio Pereira, Sidney Rezende, Aníbal Beça, entre outros.



Segundo a diretora Conceição Sousa, a montagem aconteceu a partir de uma mesclagem de pequenas cenas coreográficas, que já estavam sendo trabalhadas desde o início do ano, antes da pandemia. Ela explica que o balé entrará em cena com 17 bailarinos, com o cuidado de dividi-los em grupos menores para evitar aglomeração.

Sobre o espetáculo, Conceição destaca que o Balé Folclórico resgata, para o seu público, as composições de amazonenses, que, de forma lírica, despertam os sentimentos da população.

“Houve a preocupação de utilizarmos somente cantores e compositores da nossa terra, por isso o espetáculo recebe esse nome”, comenta Conceição. “Estamos ansiosos já que será uma apresentação incomum do que já trabalhamos, devido à pandemia. O balé espera fazer um bom espetáculo”.Além de Conceição Sousa, que assina direção artística, composição, roteiro e pesquisa musical, o Balé Folclórico do Amazonas conta com coreografias de Eduardo Amaral, Conceição Sousa, Felipe Cassiano, Magda Carvalho, Branco Souza, e tem ainda como ensaísta o bailarino Rodrigo Collares.

Protocolos – O Teatro Amazonas continua adotando todos os protocolos para prevenir a transmissão da Covid-19, como distanciamento social de 1,5 metro, totens de álcool em gel em pontos estratégicos, funcionários treinados e com equipamentos de proteção, aferição de temperatura na entrada do espaço e limpeza e higienização do local.

A saída do público, após os eventos, é realizada de forma imediata pelas portas laterais e frontais. Não é permitida a permanência do público no Hall do Teatro Amazonas. Também não é permitido o acesso de crianças de até 12 anos e de pessoas do grupo de risco da Covid-19, como idosos e gestantes. O uso de máscara é obrigatório.

