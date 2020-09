Confira cinco séries para assistir durante o feriadão

Manaus - Vai ficar em casa durante o feriadão? O EM TEMPO separou uma lista com cinco séries para você ocupar seu tempo e se divertir. Algumas opções da lista são séries com novas temporadas lançadas recentemente ou séries pouco conhecidas que merecem mais atenção, e podem ser encontradas em serviços de streaming como Netflix, Apple+ e Amazon Prime Vídeo. Confira!

1 - Normal People (StarzPlay)

A série, de apenas uma temporada e 12 episódios, acompanha as diversas fases da vida de Marianne e Conell, entre encontros e desencontros. Após a tentativa de formar um casal, os dois passam por diversas situações desde o Ensino Médio até a faculdade, mas sempre com a companhia um do outro. A série explora como o amor pode ser complicado, pela visão dos dois.

Marianne e Conell são os personagens principais da trama | Foto: Divulgação

2 - The Morning Show (Apple+)

Com um elenco repleto de grandes nomes, como Jennifer Aniston, Reese Witherspoon e Steven Carell, a série acompanha a vida dos personagens que produzem um tradicional programa de televisão americano, após um escândalo envolvendo um antigo apresentador. A trama já foi indicada para três prêmios do Globo de Ouro e é aclamada pela crítica. São apenas 10 episódios e uma temporada.

A série mostra os bastidores da produção de um programa de TV | Foto: Divulgação

3 - The Boys (Amazon Prime Video)

Estreando sua segunda temporada, a série retrata a vida de vigilantes que são vistos pela população como salvadores, mas na verdade são o oposto. Os personagens fazem analogia a heróis como Super-homem, Aquaman e Mulher Maravilha, em sua forma mais realista, e encontram um outro grupo, de pessoas sem poderes, que querem desmascará-los. A primeira temporada da série conta com apenas oito episódios.

Anti-heróis entram em confronto com os vigilantes da cidade | Foto: Divulgação

4 - Gatunas (Netflix)

A série original Netflix conta a história de três amigas com um costume nada normal: roubar. Elas encontram em um grupo de "Furtadores Anônimos" e passam a compartilhar momentos e histórias da vida de cada uma, e a superar situações como relacionamentos tóxicos e o luto. Ideal para quem gosta de séries adolescentes, ela está disponível no serviço de streaming e conta com duas temporadas de 10 episódios com duração de, no máximo, 30 minutos.

Gatunas mostra três amigas adolescentes superando seus traumas e medos | Foto: Divulgação

5 - Little Singer (Apple+)

Estreada em julho deste ano, a série conta a história de Bess King e sua luta para encontrar sua própria voz e ter coragem de usá-la. A trama mostra como a jovem lida ainda com rejeições, dramas amorosos e familiares, e mesmo assim ainda segue atrás de seus sonhos. Produzida com um teor de drama e comédia, a série conta com uma temporada de nove episódios.

Bess ultrapassa todos os empasses em busca de seu sonho: cantar | Foto: Divulgação

