Novela 'Pantanal' vai ganhar nova versão na Globo em 2021

Uma nova versão da novela Pantanal será exibida na Globo, em 2021. O anúncio foi feito neste domingo (6) e animou os fãs da trama, que foi originalmente exibida na extinta TV Manchete, em 1990. Pantanal fez sucesso na época, chegando a bater a Globo na audiência. Além da história, as belas paisagens do lugar e as muitas cenas de banho de rio atraiam o público. Uma curiosidade é que a trama chegou a ser oferecida primeiramente para a Globo, mas acabou indo para a Manchete. Agora a Globo comprou os direitos.

Reação do Público

As redes sociais ferveram neste domingo, 6, depois do anúncio do remake de "Pantanal" na Globo. O nome da novela de Benedito Ruy Barbosa inclusive chegou aos trending topics do Twitter. A principal curiosidade, claro, diz respeito à atriz que interpretará Juma Marruá na nova versão.

Cristiana Oliveira, a "Juma Marruá"

Juma Marruá, a mulher que virava onça, foi interpretada por Christiana Oliveira na Manchete. A atriz hipnotizou o público brasileiro na época. O autor da novela original, Benedito Ruy Barbosa, diz que remake é a realização de um sonho.

A novela de 2021 terá o texto adaptado por Bruno Luperi, neto de Benedito, que tinha apenas dois anos quando a novela estreou.



Christiana Oliveira, questionada sobre a nova versão da novela na Globo, é sensata ao afirmar que são novos tempos. " Acho que essa é uma coisa delicada. É um outro projeto, uma outra época. É uma coisa que eles têm que decidir. Aceitaria fazer uma participação porque me sentiria muito lisonjeada. Seria muito legal, mas sou a favor da liberdade de escolha. Não fico esperando nada. Claro que a Juma está muito linkada comigo até hoje. Seria besteira dizer que não. Mas eles é que têm que saber. Eu não crio expectativas em relação a nada.

A atriz afirma ainda que ficou impressionada com a reação do público à notícia: " Na época não tinha internet. A gente sabia da repercussão quando saía na rua. Agora, a repercussão na internet é uma coisa absurda. Recebo mensagem de gente do Brasil inteiro, até de pessoas de outros países, que souberam, que leram a respeito. Todo mundo está falando bem e dizendo que está curioso para saber quem vai ser a nova Juma.

O remake vai estrear na Globo no ano que vem. Bruno Luperi, neto de Benedito, fará a adaptação. Rogério Gomes, o Papinha, vai dirigir.

