Gramophone apresenta primeira live na nova sede da Vila Vagalume 80

Manaus - A nova sede da Casa Criativa Vila Vagalume 80 - localizada na Rua Sagrado Coração de Jesus, bairro São Raimundo, Zona Oeste da capital - vai ser cenário da primeira live da Gramophone. A banda vai comandar o canal do Programa Meu Ambiente, no YouTube, na tarde deste sábado (12), a partir das 17h.

Na ocasião, a banda divide o show na plataforma digital com artistas residentes do espaço: Ramon Marola, Andreas Dominique, Marcela Paiva e Victor Felix.

Segundo Vívian Oliveira, vocalista da Gramophone e produtora cultural da Casa Criativa, os recursos arrecadados durante a apresentação vão ser revertidos para manutenção e reabertura da Casa Criativa, prevista para a segunda quinzena de setembro. Ela explica que o público vai poder contribuir com doações por meio de QR code.

“A contribuição vai ajudar muito na construção do novo espaço. Com ela, poderemos deixar a casa cheia de arte, além de nos dar recursos para reabrir com nossas comidinhas veganas e nosso chope gelado”, comenta Vívian. “Além da necessidade de voltar à ativa, também mudamos de endereço, agora estamos no bairro São Raimundo, com uma estrutura melhor para oferecer arte e cultura para a comunidade”, pontou.

A produtora destaca que, no caso de doações em grande quantidade, o contato pode ser feito por meio do telefone (92) 9208-2550.

Estrutura

Para atender o protocolo de segurança, nos bastidores, a estrutura vai contar com o mínimo de pessoas na produção e respeitar a distância entre os músicos e equipe técnica. A live com assinatura da La Xunga Produções e da Baruk Som vai ter a apresentação de Ythana Isis, da Pedra de Fogo Produções.

“Nessa transmissão, usaremos quatro câmeras, drone, estrutura de áudio e iluminação para apresentar os shows e o novo espaço, de frente do Rio Negro”, conta Orlando, da La Xunga Produções, responsável pela captação das imagens e exibição do conteúdo na internet.

Programação

Em duas horas e meia, os músicos da Vila Vagalume vão se revezar em cena para apresentar trabalhos autorais. Quem abre o setlist da tarde é Ramon Marola, seguido por Andreas Dominique, Marcela Paiva e Victor Félix.

Já a Gramophone - formada por Vívian, Mauro Lima, Renan Haijin, JC Ribeiro e Robson Andrei - encerra a programação.

Casa Criativa

A Vila Vagalume 80 existe desde 2016. O espaço, administrado por Vívian Oliveira e Mauro Lima desde 2019, oferece serviços de culinária vegana, artes visuais, música, produção musical, rodas de conversas, oficinas de formação, exposições, plantio, jardinagem, saúde e bem-estar.

Serviço

O que é: Gramophone apresenta primeira live na Vila Vagalume com participação de artistas residentes

Quando: Sábado (12/09), às 17h

Onde: Canal Programa Meu Ambiente no Youtube

