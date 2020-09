‘Domingo Autoral’ terá Johnny Jack Mesclado no Teatro da Instalação

O Teatro da Instalação adotou todos os protocolos para prevenir a transmissão da Covid-19 | Foto: Michael Dantas (Johnny Jack Mesclado)

Manaus- O “Domingo Autoral” chega à segunda temporada, no Teatro da Instalação (rua Frei José dos Inocentes, Centro). O primeiro show do projeto vai ser neste domingo (13/09), com a banda Johnny Jack Mesclado, às 19h e acesso gratuito, mas com agendamento por meio do Portal da Cultura ( cultura.am.gov.br ) ou diretamente pelo link bit.ly/domingoautoral1 .

Segundo o secretário Marcos Apolo Muniz, a proposta, criada em parceria com os músicos Celdo Braga e Nícolas Júnior, busca formar plateias para ampliar a visibilidade de trabalhos autorais no estado.

Ele explica que a volta do projeto vai contar com agendamento porque a casa vai funcionar somente com a metade da capacidade da plateia, conforme os protocolos de segurança em prevenção à Covid-19, para evitar qualquer tipo de aglomeração.

Neste mês, a programação conta ainda com o Grupo Gaponga no dia 27. Em outubro, a agenda traz Armando de Paula (04/10) e Lucilene Castro (18/10) enquanto, em novembro, tem Célio Cruz (01/11) e Salomão Rossy (29/11). Já, em dezembro, vai ser a vez de Lucinha Cabral (06/12) e Lucevilson de Souza (20/12).

Repertório – Em uma hora de apresentação, a banda vai fazer uma retrospectiva composta por clássicos da discografia da Johnny Jack Mesclado, como “Aquela Menina”, do álbum “Que Jah Abençoe”, de 2003; “Fim de Semana”, de “Luz de Raiz”, de 2005; assim como sucessos dos discos “Três”, de 2009; “De Fone Pro Mundo”, de 2013; e dos EPs “Añoranza”, de 2015; e “601”, de 2016.



Formado por Tennessee Nogueira (voz), Frederico Paulus (baixo), Gabriel Pinto (bateria), Daniel Oliveira (guitarra) e Lúcio Bezerra (teclado), o grupo de reggae também vai exibir música nova, composta durante o período de isolamento social.

Protocolos – O Teatro da Instalação adotou todos os protocolos para prevenir a transmissão da Covid-19, como distanciamento social de 1,5 metro, totens de álcool em gel em pontos estratégicos, funcionários treinados e com equipamentos de proteção, aferição de temperatura na entrada do espaço e limpeza e higienização do local.



A saída do público após os eventos é realizada de forma imediata, e não é permitida a permanência do público nos corredores do espaço.

