Kim Kardashian anuncia fim do reality Keeping Up with the Kardashians

| Foto: Divulgação

Kim Kardashian anunciou nesta terça-feira (8) que a próxima temporada do reality show "Keeping up with the Kardashians", exibida em 2021, será a última.

"Depois do que serão 14 anos, 20 temporadas, centenas de episódios e inúmeros programas derivados, estamos mais do que gratos a todos que nos assistiram todos esses anos", escreveu a socialite em seu perfil no Instagram.

"Sem o 'Keeping Up with The Kardashians', eu não estaria onde estou hoje. Sou incrivelmente grata a todos que assistiram e apoiaram a mim e à minha família nestes últimos 14 anos incríveis. Este programa nos tornou quem somos e e eu terei uma dívida eterna com todos que participaram da formação de nossas carreiras e na transformação de nossas vidas para sempre."

Lançado em 2007 nos Estados Unidos no canal E!, o reality show se tornou um dos exibidos há mais tempo no país.

Com foco nas vidas pessoais e profissionais das Kardashians, o programa exibiu sua 18ª temporada entre março e abril de 2020. A 19ª temporada, que vai discutir os impactos da pandemia na família, tem estreia prevista nos EUA para o dia 17.

Leia mais:

'A Fazenda 12': Biel, Jojo Todynhoe e MC Mirella estão entre os peões

‘Domingo Autoral’ terá Johnny Jack Mesclado no Teatro da Instalação

‘Apocalypse Now: Final Cut’ estreia nos cinemas de Manaus