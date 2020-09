10º Cine Fantasy chega em Manaus a partir de 15 de setembro

| Foto: Divulgação

Manaus - O Cine Teatro Guarany e o Teatro Amazonas sediarão a 10ª edição do Cine Fantasy a partir do dia 15 de setembro. O Festival apresenta em Manaus cinco filmes de longa-metragem em première: uma estreia mundial brasileira, uma obra da Alemanha em primeira exibição na América Latina, um filme argentino em première brasileira, uma obra dos Estados Unidos em primeira exibição latino-americana e um filme uruguaio em première nas regiões norte, nordeste, centro-oeste e sudeste. Além de cinco sessões com mostras de curtas-metragens.

Por conta da pandemia da covid-19, o Cine Fantasy ocorrerá em formato híbrido: será totalmente online para todo o Brasil pela plataforma Petra Belas Artes à La Carte oferecendo 140 filmes e no formato presencial drive-in nas cidades de São Paulo e Fortaleza.

Porém, Manaus que já segue com a abertura de seus espaços culturais, cumprindo todas as normas de segurança, será a única capital do país a ter a 10º edição do Cine Fantasy em formato presencial.

“Nós estamos muito contentes em ter a 10ª edição do festival aqui em Manaus e de forma presencial, seguindo todos os protocolos de segurança e de acordo com o quantitativo disponível dos espaços onde ocorrerão as exibições. Além de ser um grande incentivo aos realizadores locais ter essa retomada e a possibilidade do contato com a tela de cinema, e fechando o Festival com “chave de ouro” no nosso templo das artes que é o Teatro Amazonas, com o pré-lançamento mundial do filme O Cemitério das Almas Perdidas’’, explica o Secretário de Cultura Marcos Apolo.

O 10º Cine Fantasy acontece no Cine Teatro Guarany com exibição de filmes inéditos, mostras de curtas-metragens de 15 a 19 de setembro e de longas-metragens de 15 a 18 de setembro.

E no dia 19, às 20h, no Teatro Amazonas será o ápice do Festival com o Encerramento e exibição do longa-metragem em pré-estreia mundial “O Cemitério de Almas Perdidas” do diretor capixaba Rodrigo Aragão, consagrado internacionalmente por suas obras de horror.

Para ter acesso ao festival é preciso um prévio agendamento no portal cultura.am.gov.br. No portal, o público escolhe o dia e horário da programação e pode garantir o seu lugar, lembrando que é imprescindível o uso de máscara de proteção em todas as exibições.

PROGRAMAÇÃO

CINETEATRO GUARANY

MOSTRAS DE CURTAS

15 A 18 DE SETEMBRO (segunda à sexta)

15h às 17h

15 DE SETEMBRO – MOSTRA DE CURTAS ESPANHA FANTASTICA

ASSÉDIO

Ficção | Horror | 9’ | cor | 2019 | 12 anos | Espanha

Direção: Francisco Yélamos Martín

EU, MONSTRO

Animação | Fantasia | 15’ | cor | 2019 | Livre | Espanha

Direção: Paco Ruiz

MARÉ

Ficção | Horror | 7’ | cor | 2019 | 12 anos | Espanha

Direção: Guiller Vázquez

MEU NOME É KOJI

Ficção | Ficção Científica | 7’ | cor | 2019 | Livre | Espanha

Direção: David Muñoz

NÃO APROPRIADO PARA MENORES

Ficção | Fantasia | 6’ | cor | 2019 | Livre | Espanha

Direção: Daniel Noblom

NORMAN

Ficção | Horror | 3’ | cor | 2019 | 12 anos | Espanha

Direção: Gigi Romero

O SINAL

Ficção | Suspense | 13’ | cor | 2020 | 12 anos | Espanha

Direção: Santi Gatto

O ÚLTIMO PENSIONISTA

Ficção | Ficção Científica | 12’ | cor | 2019 | 12 anos | Espanha

Direção: David Doménech

QUERO TE CONTAR ALGO

Ficção | Suspense | 9’ | cor | 2019 | 12 anos | Espanha

Direção: J. K. Alvarez

ROTINA: A PROIBIÇÃO

Animação | Ficção Científica | 8’ | cor | 2019 | Livre | Espanha

Direção: Sam Orti

UM GOSTINHO

Ficção | Horror | 5’ | cor | 2019 | 12 anos | Espanha

Direção: Victor Català

16 DE SETEMBRO – MOSTRA DE CURTAS BRASIL FANTASTICO

5 ESTRELAS

Ficção | Horror | 14’ | cor | 2020 | Livre | São Paulo (SP), Brasil

Direção: Fernando Sanches

A VOLTA

Ficção | Ficção Científica | 09’ | cor | 2020 | Livre | Nova Friburgo (RJ), Brasil

Direção: Flavio Langoni

MAIS UMA MADRUGADA FRIA

Ficção | Neo-Noir| 12’ | cor/p&b| 2020 | 14 anos | Campinas (SP), Brasil

Direção: Eduardo Basile

O HOMEM DAS GAVETAS

Animação | Fantasia | 09’ | cor | 2019 | 12 anos | Recife (PE), Brasil

Direção: Duda Rodrigues

O PEQUENO CHUPA-DEDO

Ficção | Horror | 15’ | cor/p&b|2019 | 14 anos | Brasília (DF), Brasil

Direção: Emanuel Lavor e Pedro Buson

SUSSURROS

Ficção | Fantasia | 15’ | cor | 2020 | 14 anos | São Paulo (SP), Brasil

Direção: Fabio Knoll

17 DE SETEMBRO - MOSTRA DE CURTAS DE HORROR

CELULAR

Ficção | Horror | 09’ | cor | 2020 | 12 anos | Recife (PE), Brasil

Direção: André Pinto e Henrique Spencer

CINZAS

Ficção | Horror | 10’ | cor | 2020 | 12 anos | Argentina

Direção: Gonzalo Mellid

FEROZ

Ficção | Horror | 15’ | cor | 2019 | 12 anos | Itália

Direção: Andrea Corsini

LIMBO

Ficção | Horror | 15’ | cor | 2019 | 14 anos | Espanha

Direção: Dani Viqueira

O BARBEIRO

Ficção | Horror | 8’ | cor | 2019 | 14 anos | Ucrânia

Direção: Sergiy Pudich

SEGUIDORES

Ficção | Horror | 13’ | cor | 2020 | 12 anos | Alemanha

Direção: Felix Charin

SIMETRIA PERFEITA

Ficção | Horror | 10’ | cor | 2018 | 12 anos | Canadá

Direção: Robert De Leskie

WRIGHTWOOD

Ficção | Horror | 10’ | cor | 2020 | 14 anos | Estados Unidos

Direção: Skyler Calebe Daniel Weiss

18 DE SETEMBRO - MOSTRA DE CURTAS DE FICÇÃO CIENTÍFICA

COLHER

Ficção | Ficção Científica | 4’ | cor | 2019 | Livre| Estados Unidos

Direção: Victor Velasco

CONSUMA

Ficção | Ficção Científica | 14’ | cor | 2019 | Livre | Argentina

Direção: Bruno Gradaschi

CORPO (EXPERIÊNCIA NECESSÁRIA)

Ficção | Ficção Científica | 10’ | cor | 2019 | Livre | Estados Unidos

Direção: Ryan R. Browne e Nick Ciffone

DAR(K)WIN PROJECT

Documentário/Ficção | Ficção Científica | 13’ | cor | 2019 | Livre | França

Direção: Loris Lamunièr

ECO

Ficção | Ficção Científica | 14’ | cor | 2019 | Livre | Espanha

Direção: Aitor de Miguel

ELÉTRICO

Ficção | Ficção Científica | 3’ | cor | 2020 | Livre | França

Direção: François le Guen

MÃE

Ficção | Ficção Científica | 8’ | cor | 2019 | 12 anos | Alemanha e Bélgica

Direção: Xavier Baeyens

POLVOTRÓN 500

Ficção | Ficção Científica | 11’ | cor | 2020 | 12 anos | Espanha

Direção: Silvia Conesa

SOBRE NOSSAS CABEÇAS

Ficção | Ficção Científica | 15’ | cor | 2020 | 14 anos | Salvador (BA), Brasil

Direção: Susan Kalike Thiago Gomes

MOSTRAS DE CURTAS

19 DE SETEMBRO (sábado)

10h às 12h

19 DE SETEMBRO - MOSTRA DE CURTAS FANTASTEEN

CLAUDIA E O CROCODILO

Animação | Fantasia | 10’ | cor | 2019 | Livre | Brasília (DF), Brasil

Direção: Raquel Piantino

DESCONFINAMENTO

Ficção| Ficção Científica | 4’ | cor | 2020 | Livre | França

Direção: Sebastien Liebus

O POÇO

Ficção| Horror | 11’ | cor | 2020 | 10 anos | República Tcheca

Direção: Neal Dhand

PIPO E O AMOR É CEGO

Ficção| Ficção Científica | 13’ | cor | 2019 | 10 anos | França

Direção: Hugo Le Gourrierec

PÓLVORA

Animação | Fantasia | 5’ | cor | 2019 | Livre | França

Direção: Romane Faure, Nathanael Perron, Léa Detrain, Benoît de Geyer D’Orth, Pei-Hsuan e Anne-Lise Kubiak

QUERIDO SR BURTON

Ficção| Horror | 9’ | cor | 2020 | Livre | Reino Unido

Direção: Maj Jukic

STAR ROCK

Animação| Ficção Científica | 5’ | cor | 2019 | Livre | Espanha

Direção: Raul Colomere Aitor Herrero

TUMBILI

Ficção| Horror | 6’ | cor | 2019 | 10 anos | Estados Unidos

Direção: Brando Benetton

UM GRANDE SALTO PARA NEIL

Animação| Ficção Científica | 2’ | cor | 2018 | Livre | Estados Unidos

Direção: Silvester Zwaneveld, Raven Baarse David Mohrmann

VOCÊ É O QUE VOCÊ COME

Animação| Ficção Científica | 4’ | cor | 2019 | Livre | Taiwan

Direção: Sheng-Young Ye

MOSTRAS DE LONGAS

15 A 18 DE SETEMBRO (segunda à sexta)

18h às 20h

15 DE SETEMBRO - PREMIÈRE AMÉRICA LATINA

REVÉS | ADVERSE

Ficção | Neo-noir/ Suspense| 94’ | cor | 2019 | 14 anos | Estados Unidos

Direção e Roteiro: Brian A. Metcalf

Elenco: Mickey Rourke, Penelope Ann Miller, Sean Astin, Lou Diamond Phillips, Thomas Ian Nicholas, Matt Ryan, Kelly Arjen

Um motorista de carro compartilhado, sofrendo de doença mental, descobre que sua irmã está em dívida com um perigoso sindicato do crime.

16 DE SETEMBRO - PRÊMIO DE MELHOR ROTEIRO NO FESTIVAL GRAMADO

NA PEDREIRA | EN EL POZO

Ficção | Suspense | 82’ | cor | 2018 | 12 anos | Uruguai

Direção e Roteiro: Bernardo e Rafael Antonaccio

Elenco: Paula Silva, Augusto Gordillo, Rafael Beltrán, Luis Pazos

Uma tarde de verão, uma pedreira abandonada, quatro amigos. Um thriller interpelante sobre violência de gênero.

17 DE SETEMBRO - PREMIÈRE AMÉRICA LATINA

JIM BOTÃO E LUCAS, O MAQUINISTA | JIM KNOPF UND LUKAS DER LOKOMOTIVFÜHRER

Ficção | Fantasia | 105’ | cor | 2018 | Livre | Alemanha

Direção: Dennis Gansel

Roteiro: Dirk Ahner, Andrew Birkin, Sebastian Niemann

Elenco: Henning Baum, Solomon Gordon, Annette Frier, Christoph Maria Herbst, Uwe Ochsenknecht, Milan Peschel, Rick Kavanian, Michael Bully Herbig

Baseado no romance de Michael Ende, esta aventura épica de fantasia de um jovem órfão Jim Botão, seu melhor amigo LUKE e uma Maria fumaça chamada Emma viajam pelo mundo em busca da verdade sobre a origem de Jim. Lutando contra piratas e dragões, eles viajam pela Floresta das Mil Maravilhas, além do Fim do Mundo, para encontrar a Cidade do Dragão escondida.

18 DE SETEMBRO - PREMIÈRE BRASILERA

A FESTA SILENCIOSA | LA FIESTA SILENCIOSA

Ficção | Suspense| 87’ | cor | 2019 | 12 anos | Argentina/ Brasil

Direção: Diego Fried

Roteiro: Diego Fried, Nicolas Gueilburt, Luz Orlando Brennan

Elenco: Jazmin Stuart, Gerardo Romano, Esteban Bigliardi, Lautaro Bettoni, Gaston Cocchiarale

Horas antes de celebrar seu casamento na casa de veraneio de seu pai, Laura sai sozinha para caminhar e se depara com uma festa inusitada. Dança e se diverte até o momento que um acontecimento violento muda drasticamente o rumo da noite, envolvendo seu pai e seu noivo.

PROGRAMAÇÃO TEATRO AMAZONAS

ENCERRAMENTO - PREMIÈRE MUNDIAL

19 DE SETEMBRO (sábado)

20h

O CEMITÉRIO DAS ALMAS PERDIDAS

Ficção | Horror | 95’ | cor | 2020 | 16 anos | Brasil

Direção e Roteiro: Rodrigo Aragão

Elenco: Renato Chocair, Allana Lopes, Diego Garcias, Caio Macedo, Clarissa Pinheiro, Francisco Gaspar, Carol Aragão e Markus Konka

Corrompido pelo poder do livro negro de Cipriano, um jesuíta e seus seguidores iniciam um reinado de terror no Brasil colonial, até serem amaldiçoados a viver eternamente presos sob os túmulos de um cemitério.

Serviço:

10º Cinefantasy – Festival Internacional de Cinema Fantástico

Quando: 15 a 19 de setembro de 2020

Locais: Cine Teatro Guarany e Teatro Amazonas

Reservas: cultura.am.gov.br

Quanto: Grátis

Site Oficial: www.cinefantasy.com.br

Programação Online – 140 Filmes

Quando: 07 a 20 de setembro de 2020

Local: Plataforma Petra Belas Artes à La Carte

Site: www.belasartesalacarte.com.br

Valor: R$ 9,90

