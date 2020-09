Reality 'A Fazenda' já começa com treta entre participantes

Um dos realitys de maior sucesso da televisão brasileira, o "A Fazenda" começou nesta terça-feira (8), e como não poderia deixar de ser, já começou com treta | Foto: Divulgação

Um dos realitys de maior sucesso da televisão brasileira, o "A Fazenda" começou nesta terça-feira (8), e como não poderia deixar de ser, já começou com treta entre os participantes. Com vários nomes já divulgados pela mídia, e outros que foram surpresas, a nova edição, em clima de pandemia do coronavírus, fez com que toda a plateia ficasse dentro de grandes bolhas plásticas para evitar contato e aglomeração.

Biel foi o primeiro participante a entrar no confinamento e enfrentou alguns olhares de rejeição dos outros confinados.

O nome mais comentado da noite, Jojo Toddynho, também causou no primeiro episódio, ao se encantar pelo físico e beleza do ator Mateus Carrieri, 30 anos mais velho que a funkeira.

O clima acabou azedando após a entrada da vencedora do Miss Bumbum 2017, Raissa Barbosa, ao se deparar com a presença de MC Mirella entre os participantes. Segundo boatos, existe uma rixa entre as duas fora do reality por causa de um ex-relacionamento de Raissa. A modelo se mostrou visivelmente incomodada com a presença de Mirella no programa.

Ex-peões apresentam a casa

Antes de entrarem na casa, alguns ex-peões de edições passadas como Gretchen, Nadja Pessoa e Nicole Bahls, gravaram vídeos no local apresentando os ambientes da casa para os novos participantes.

Votação no primeiro dia

A surpresa da noite, foi uma votação logo no primeiro dia, onde Jojo foi sorteada para dar o primeiro voto. A funkeira escolheu Biel para ser vetado da primeira prova do Fazendeiro. Entretanto, o apresentador Rodrigo Moraes acabou levando 4 votos e foi o primeiro a ir parar na baia, sem direito a disputar a prova. Como segundo mais votado, Biel também acabou sendo cortado da futura prova.

A atriz Luiza Ambiel acabou sendo sorteada e teve como a missão vetar mais um participante da prova do fazendeiro. Alegando que JP Gâdelha tem físico de atleta, ela o indicou para a baia. Cartolouco completou o quarteto de vetados.

Punição

Mais tarde, Biel e o YouTuber esportivo protagonizaram a primeira punição da sede, já que os confinados da baia não podem tomar banho dentro da casa principal.

Parece que a nova edição de A Fazenda vai causar muito para a alegria dos fãs.

