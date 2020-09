Bruna Marquezine estreia nos cinemas de Manaus em 'Vou Nadar Até Você'

| Foto: Divulgação

Manaus – Mesmo em meio à pandemia, os cinemas de Manaus lançam a programação cultural com novos filmes em cartaz. A novidade ficou por conta da estreia da Bruna Marquezine nas telonas aconteceu em ''Vou Nadar Até Você'', e a obra cinematográfica estará disponível no Cine Casarão a partir desta quinta-feira (10).

Confira as estreias:

Apocalipse Now

A história se passa durante a Guerra do Vietnã, quando um jovem capitão americano recebe como missão procurar e assassinar um coronel também americano, um desertor que se escondeu na selva e passou a comandar guerrilheiros no Camboja, onde é adorado como um semideus.

Vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cannes em 1979, Apocalipse Now recebe "Final Cut", que, segundo o diretor, é a melhor versão do filme. A restauração, que traz 49 minutos excluídos da edição original, foi feita pela primeira vez através do negativo original, um trabalho que deu ao filme uma qualidade de imagem e som superior à anterior.

| Foto: Desirée Souza

Scooby! O Filme

Scooby e a conhecida turma encaram o maior e mais difícil mistério de todos os tempos: um plano maligno para liberar o cão fantasma, Cérbero, no mundo. Enquanto corre para impedir esse "apocãolipse" global, a turma descobre que Scooby tem um legado secreto e um destino épico maior do que qualquer um podia imaginar.

| Foto: Desirée Souza

Ontem Havia Coisas Estranhas No Céu

Uma família vive em crise quando o pai fica desempregado e eles são obrigados a se mudar para uma velha casa no interior de São Paulo. Em meio a brigas, a avó adoecendo e problemas financeiros, eles seguem vivendo, enfrentando as dificuldades do cotidiano. Certo dia, a mãe é abduzida, mas a vida continua como se nada tivesse acontecido.

Vou Nadar Até Você

Em Vou Nadar Até Você, Ophelia (Bruna Marquezine) é uma jovem de 20 anos que vive com a mãe (Ondina Clais) e cresceu sem pai. Ela desconfia que o pai seja Tedesco (Peter Ketnath), um artista plástico alemão que acaba de retornar ao Brasil. Decidida a encontrá-lo, ela envia uma carta avisando da chegada e que irá até ele nadando, a partir da ponte de Santos. Ao saber da chegada iminente, Tedesco pede a Smutter (Fernando Alves Pinto), um grande amigo, que passe a acompanhá-la de perto.

Liberdade É Uma Grande Palavra

Em 1774, um grupo de libertinos franceses foge do governo conservador de Louis XVI. Rejeitando os valores morais e a ideia de autoridade, eles desejam exportar para a Alemanha a filosofia libertina. Porém, para convencer os alemãs a adotarem ideias tão radicais vão ser necessárias estratégias mais sofisticadas.

| Foto: Desirée Souza

Leia mais:

'Luiz Bacellar e sua poesia' é lançado em Manaus nesta quarta (9)

10º Cine Fantasy chega em Manaus a partir de 15 de setembro