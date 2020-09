Diana Rigg, atriz de 'Game of Thrones', morre aos 82 anos

| Foto: Divulgação

A atriz britânica Diana Rigg, que alcançou a fama no programa de TV dos anos 1960 ''Os Vingadores'', e recentemente apareceu em Game of Thrones, morreu aos 82 anos, informou a BBC nesta quinta-feira (10).

"Ela morreu em paz nesta manhã. Estava em casa e com sua família, que pediu privacidade nesse momento difícil", disse o agente à BBC.

Rigg teve uma longa carreira no teatro e participou do filme 007: A Serviço Secreto de Sua Majestade, no qual a personagem se casa com o espião britânico, com mais de 70 papéis em séries e filmes, ela recebeu o título de dama pela contribuição ao teatro e às artes.

Em Game of Thrones, Diana Rigg interpretou Olenna Tyrrel, a Rainha dos Espinhos, em Game of Thrones, papel que desempenhou na série da HBO entre 2013 e 2017, e que lhe rendeu três indicações de Melhor Atriz Coadjuvante no Emmy.

A atriz nasceu em 20 de julho de 1938 em Yorkshire, na Inglaterra. Começou a carreira nos palcos em 1957 com a peça "O círculo de giz caucasiano", de Bertolt Brecht.



