Show com Bel Martine, Duda Raposo e Um Trevo tem data marcada

Manaus – O show Acústico com Bel Martine, Duda Raposo, e Um Trevo já tem data marcada. No dia 19 de setembro, às 21h, a música retorna no palco do Teatro Manauara, localizado no Shopping Manauara, avenida Mário Ypiranga, bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul de Manaus, em um evento inédito e especial.

A performance vai trazer um novo olhar da cantora Bel Martine, o lançamento do EP “Tríade” de Um trevo e a contemporaneidade de Duda Raposo. Os artistas garantem uma apresentação intimista com músicas autorais, releituras de cantores consagrados e toda versatilidade da nova MPB.

Marcado durante a pandemia de covid-19, a apresentação que reúne artistas que falam através da música não tinha definição para ocorrer durante três meses, mas representava esperança para o público e para os cantores.

“Estou ansiosa para ter essa conexão novamente com as pessoas. Eu vejo esse show como um ato de esperança e afirmação sobre a importância da arte na vida humana”. E ainda destaca o que o público pode esperar dessa apresentação. “O público vai receber de mim muito amor, esperança e consciência. Aguardo vocês, ansiosa”, destacou.

Os ingressos estão disponíveis através da bilheteria do Teatro Manauara , e já estão no segundo lote, no valor de R$14,99.

