Clarice e Carlos Resende lançam novo CD 'Abrindo Caminhos'

Manaus - Recheado de parcerias com cantores e poetas amazonenses, o novo disco ''Abrindo Caminhos'', de Clarice e Carlos Resende, lançado em 1° de setembro, chegou às plataformas digitais com músicas autorais.

Em produção desde 2019, o CD recebe colaboração de nomes como a artista amazonense Dani Colares e músicos da banda Gramophone, conhecidos no cenário de Manaus.

"Estávamos planejando algo maior, mas devido a pandemia, optamos por fazer um lançamento apenas virtual, nas redes e nas plataformas'', afirmou Carlos Resende.

A esposa, Clarice Resende, foi uma revelação no projeto. Carlos já havia embarcado em outras produções sozinho com o suporte da companheira, mas a participação direta só ocorreu em "Abrindo Caminhos''.

''Ela sempre foi muito parceira e, acompanhava de perto sempre que podia, é muito conhecida nesse meio cultural, então foi uma surpresa quando ela exibiu o talento'', contou o músico.

Com 35 anos de namoro e 26 anos de casamento, ambos trabalhavam como professores, quando decidiram focar na música. Originalmente do Rio de Janeiro, eles declararam que a maior inspiração para as composições foi a cultura amazonense.

Frequentadores assíduos do Tacacá na Bossa, a música foi um marco na estadia em Manaus. ''Conhecendo a cultura amazonense e artistas dessa terra, nós criamos uma grande admiração e decidimos seguir nesse meio também. Inicialmente, seria algo simples, somente voz e violão, mas com o apoio de amigos, que contribuíram bastante com baixo, guitarra, e outros detalhes técnicos, ficou algo incrível'', agradeceu Carlos.

Os ritmos variam com notas regionais, reggae e rock, mas Clarice e Carlos Resende não se identificam com apenas um gênero. "A gente tem uma dificuldade de rotular, mas não estamos encaixados exatamente em um estilo, apesar de puxarmos um pouco para alguns'', garantiu Clarice.

Algumas das inspiração dos músicos são os artistas Marcelo Nakamura, Sindicato dos Artistas Carentes, Agenoragostinhoeleo, Gramophone, além da admiração da vida: Titãs e músicas dos anos 60.

O CD físico pode ser adquirido através do número (92)99976-8608.

