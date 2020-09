DJ Gustavo Condé é a atração nacional da festa Sunset Sension

Os ingressos para a balada são limitados e estão à venda no restaurante por R$ 100 e R$ 80 | Foto: Up Comunicação

Manaus- Gustavo Condé, será a atração nacional da festa Sunset Sension, que ocorre neste domingo (13). A partir das 15h30, no Un Ba Sushi Bar, localizado na Av. Coronel Teixeira, na Ponta Negra. Com uma vista privilegiada para o pôr do sol no Rio Negro, a balada promete uma experiência única aos amantes da música eletrônica, com um line-up que também inclui nomes de destaque da cena local, como os DJs Korea, Alexandre Prata e Silvio Leão.

Residente do Club88, considerado o melhor clube underground do interior paulista, a atração nacional da festa já dividiu o palco com os maiores nomes da música eletrônica nacional e internacional.

Condé possui um repertório que recebe influências do techno, passeando pelas vertentes da house music, um refinado trabalho musical aplaudido em festas e clubes como D-Edge (SP), 5uinto (DF), Kaballah Festival, Warung Tour, Universo Paralello (BA), Shivaneris Easter Festival (SP), Fosfobox (RJ), entre outros.

Além da música, o Un Ba oferece como atrativo uma ampla carta de drinques e um cardápio variado com pratos da alta gastronomia oriental, que promovem uma viagem de sabores e combinações.

Os ingressos para a balada são limitados e estão à venda no restaurante por R$ 100 (homem) e R$ 80 (mulher). Para mais informações ou reservas, basta entrar em contato por meio dos telefones: (92) 98467-6934, 3342-3687 ou 3343-9808.

