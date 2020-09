Aprenda a fazer um tacacá rápido e fácil

O tacacá é feito com tucupi, mandioca e jambu | Foto: Reprodução

Decidiu se aventurar na cozinha durante a pandemia e quer aprender a fazer um delicioso tacacá? O Em Tempo separou uma receita prática e rápida que vai agradar toda a família. Veja:

INGREDIENTES

2 litros de tucupi

4 dentes de alho

4 pimentas de cheiro ou a gosto

2 maços de jambu

1/2 kg de camarão salgado (seco)

1/2 xícara de goma de mandioca

Pimenta de cheiro

1 colher de sal ou a gosto

MODO DE PREPARO

Coloque em uma panela o tucupí, tempere com alho, chicória e sal, leve ao fogo e deixe levantar a fervura.

A seguir baixe o fogo, tampe a panela e deixe cozinhar por 30 minutos.

Cozinhe o jambu em água quente, deixe cozinhar até os talos ficarem macios, retire e escorra, deixe reservado. Retire a cabeça do camarão e deixe de molho em uma vasilha com água para retirar o sal. Ferva 4 xícaras de água com sal a gosto, dissolva a goma em uma vasilha com água fria, acressente ao poucos na água fervendo, até ficar um mingau grosso, ou, ao ponto de sua preferência.

Sirva em uma cuia nesta sequência: 2 colheres de sopa de tucupí, uma concha de goma, uma concha de tucupí, algumas folhas de jambú e 5 camarões, sal e pimenta a gosto.Na falta da goma de mandioca pode ser usada o povilho azedo.