Estreia de Mulher-Maravilha 1984 é adiada para dezembro

| Foto: Divulgação

A estreia de Mulher-Maravilha 1984 foi adiada, mais uma vez, de novembro para 25 de dezembro deste ano. A nova data serve para o lançamento nos Estados Unidos, ainda não há confirmações de alteração no Brasil, com estreia marcada para 5 de novembro.

O filme segue sendo adiado por conta da pandemia da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Além de Mulher-Maravilha 1984, Tenet e Trolls 2 também tiveram novas alterações.

“Estamos muito felizes com o filme e ansiosos para levá-lo para o público em época de comemorações”, disse o diretor da Warner Bros. Motion Picture Group, Toby Emmerich, à revista Variety.

A diretora Patty Jenkins também comentou o novo adiamento: “Porque eu sei quão importante é para vocês na tela grande, quando todos pudermos ter uma experiência juntos, eu espero que vocês não se importem de esperar um pouco mais. Com esta nova data no Natal, eu mal posso esperar para passar as datas festivas com vocês!”

Mulher-Maravilha 1984 conta com Gal Gadot e Chris Pine, Pedro Pascal e Kristen Wiig no elenco.

