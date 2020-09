Eventos culturais realizados no Amazonas são adiados para 2021

Todos os eventos culturais tradicionais que seriam realizados neste ano foram adiados para 2021 | Foto: Divulgação

Manaus - Todos os eventos culturais tradicionais no estado do Amazonas, que seriam realizados neste ano, foram adiados para 2021 como medida de prevenção e controle da pandemia de Covid-19. A decisão foi divulgada nesta sexta-feira (11), após reunião do Comitê de Enfrentamento à Covid-19, que acompanha a evolução dos casos do novo coronavírus no estado, com a participação dos poderes e representantes de classe.

Conforme anunciado pelo secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, em live transmitida nesta sexta pelas redes sociais do Governo do Estado, além da 55ª edição do Festival Folclórico de Parintins - que está entre as principais manifestações culturais do Brasil - outros festivais e eventos do calendário estadual também foram oficialmente adiados.

“Nós compreendemos a impossibilidade de realização de todos os grandes eventos que significam aglomerações ou que concentram grandes públicos. O Festival Folclórico do Amazonas não será realizado, é um evento que movimenta muita gente não só de público, mas também para as pessoas ensaiarem e isso significa uma aglomeração”, destacou o secretário.

“O Festival de Verão de Maués, que agora em setembro já teria acontecido, no último feriado, deve seguir o mesmo caminho. É um evento que é realizado pelo próprio município com um patrocinador privado, mas o recurso de qualquer forma passa pelo Estado”, acrescentou Muniz, ao frisar que a Festa do Guaraná, tradicionalmente realizada entre novembro e dezembro, também não acontecerá em 2020.

Outros eventos de grande porte, que movimentam os municípios do interior, como o Festival da Canção de Itacoatiara (Fecani) e o Festival de Cirandas de Manacapuru também foram adiados.

“Estão também suspensos, devidamente adiados para o próximo ano, para uma ocasião em que se possa realizar com toda a segurança, evitando o contágio e preservando as vidas, que é o que é mais importante nesse momento”, observou Muniz.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Detran realiza leilão virtual de mil veículos

Governador confirma: festival de Parintins só em 2021