'Não está fácil', diz filho de Klinger Araújo sobre a saúde do pai

Klinger já havia sido internado anteriormente | Foto: Reprodução/Instagram

Manaus – O levantador de toadas Klinger Araújo retornou à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Samel, na unidade Prontocord, por conta de complicações decorrentes da covid-19, na noite desse domingo (13). A informação foi confirmada por familiares nas redes sociais.

Com 50% dos pulmões comprometidos, Klinger recebeu tratamento através da cápsula Vanessa, utilizada para diminuir a necessidade de intubação precoce de pacientes com coronavírus e apresentou melhora no decorrer do acompanhamento, que iniciou na quarta-feira (9).

A esposa do artista, Vanessa Alfaia, publicou atualizações sobre a recuperação do cantor nas redes sociais e relatou que Klinger saiu da UTI na última sexta-feira (11), apresentando boa recuperação, mas precisou retornar ao hospital no domingo.

Hipertenso, ele também teve problemas de pressão. Klinger Júnior, filho do cantor, afirmou que o pai começou a apresentar sintomas de covid-19 no dia 2 de setembro, mas só recebeu atendimento médico no dia 9, quando foi internado.

‘‘Meu pai teve febre, dor de cabeça, mas não apresentou falta de ar. Agora ele está tomando todas as medicações necessárias’’, relatou na ocasião.

Na segunda internação, realizada neste domingo, ambos pediram orações para a recuperação do príncipe do boi. ‘’A situação não está fácil’’, lamentou o filho na madrugada.

Leia mais:

Balsa explode e deixa trabalhador ferido em Manaus

Após explosão em balsa do Exército, soldado morre no 28 de Agosto