Jojo bate boca com Mirella : 'Estou cansada de você'

A briga entre Jojo Todynho e Mirella foi por causa do arroz. Ao voltar para a sede de A Fazenda 12 Mirella foi colocada contra a parede pela funkeira, que cobrou explicações sobre o desperdício. “Quando vocês for fazer doce, você pergunta antes“, rechaçou Jojo.

“Mirella, aquele arroz ali, ninguém comeu, eu vou jogar fora“, avisou. A ex de Dynho Alves rebateu Jojo e disse que os colegam comeram sim o arroz, mas que sobrou por que ela fez bastante. Irritada, Jojo iniciou um sermão.

“Quando você for fazer arroz doce, você pergunta: ‘galera, vai todo mundo comer?’ Ai você faz uma panela de arroz. Essa está ali há vários dias e ninguém come. Eu vou jogar tudo fora. Hoje eu estou atacadíssima!“, reclamou a dona do hit Que Tiro Foi Esse?, causando a indignação de Mirella.

“Ai ai, não vou nem falar nada. Se formos falar de desperdiço. Quantos doces eu fiz? Fiz um, que foi esse. Eu ia adivinhar? Foi a primeira vez que eu fiz o negócio, eu peguei uma panela grande“, continuou Mirella, já nervosa com a atitude de Jojo por ter lhe repreendido na frente dos outros peões.

Jojo insistiu para que ela comunicasse quando fosse fazer doce novamente. “Quando eu for fazer doce, eu vou fazer pra mim e pra quem quiser“, respondeu a funkeira de 22 anos, que continuou sendo repreendida por Jojo. “É isso ai! Ai você pergunta, se quiserem vão lá e comem e se não quiserem, faz uma quantidade exata. Mas não desperdiçar arroz”.

Luiza Ambiel tenta consolar Mirella, que promete fazer greve de fome. “Estou de saco cheio, real mesmo, Toda hora vem pegar no meu pé por causa de cocô dos outros e agora por causa de arroz, achando que eu fiz na maldade. Mostra como se eu fosse uma monstra que fica desperdiçando comida […] Eu sou bruxa agora? Me espanta toda hora da cozinha fazendo um monte de coisa e fica toda hora pegando no meu pé por causa de coisa idiota. Fico sem comer!“

Ao voltar pra cozinha, Jojo, agora mais calam, tenta se desculpar pela maneira com que falou com Mirella, mas a jovem não quer dar atenção. É então que Jojo pede para que ela a escute. “O Mirella, você pode me ouvir? Olha pra mim que eu vou falar com você. Me desculpe a forma como eu falei, mas você sabe que eu não estou errada. Eu sou grossa no falar. Me desculpe pelo modo de falar“, diz Jojo.

Mirella responde que se ficar respondendo a briga não vai acabar. Jojo diz que não está brigando, e sim alertando sobre desperdício. Mas Mirella avisa que ela já havia sido repreendida por ela, e que fazer isso na frente das pessoas não é uma atitude legal.

“Você já tinha falado uma vez. Eu acabei de subir dos bichos, não bebi uma água, não comi nada, ai você já vem falar um monte pra mim. Eu podendo falar besteira. Você tem que falar isso pra mim, a gente podia ter conversado e de boa, não na frente de todo mundo por que depois eu fico como a errada, a louca e eu sempre ajudo na cozinha e toda hora fica pegando no meu pé por coisa idiota.

A única pessoa que está pegando no meu pé é você. Antes era por cocô e agora arroz doce, que coisa besta. A gente nunca nem brigou e agora vai ficar brigando aqui? Você acha que eu também não fiquei chateada de ter feito um monte?”

“O que eu tenho que falar eu falo com a pessoa. Não falei nada por trás de você […] eu estou explicando. Se eu tenho alguma coisa para falar de alguém, eu falo diretamente pra pessoa.“ explicou

