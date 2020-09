Cantor Maurício Manieri sofre infarto e é internado em São Paulo

O cantor passou por um cateterismo | Foto: Divulgação / Fábio Neves

São Paulo - O cantor Maurício Manieri passou por um cateterismo nesta segunda-feira (14) em um hospital de São Paulo após sofrer um infarto. Manieri foi internado na sexta-feira (11) após sentir fortes dores no peito durante uma live transmitida ao vivo pela internet.



O cateterismo foi feito nesta segunda e, de acordo com a assessoria de imprensa do cantor, foi bem sucedido e ele passa bem.

O cantor está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Luiz, em São Caetano do Sul, no ABC Paulista.

O cantor, que completou 50 anos no último dia 10 de setembro, é casado com a apresentadora Iza Stein, com quem tem um filho de seis anos, Marco Manieri.

Infarto em 2019

Esta não é a primeira vez que o cantor sofre um infarto. Em dezembro do ano passado, em passagem pela cidade de Bauru (SP) para cumprir agenda de trabalho, Maurício Matar começou a se sentir mal e procurou atendimento médico. Ele foi submetido a um cateterismo no Hospital das Clínicas de Botucatu (SP).