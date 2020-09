Longa ‘Alice Júnior’ estreia no Cine Casarão nesta quinta-feira (17)

Preços de R$12 reais (inteira) e R$6 (meia) de quinta a domingo | Foto: Bruno Mazieri

Manaus- O longa-metragem ‘Alice Júnior’ será a grande estreia, desta semana, no Cine Casarão, espaço dedicado à Sétima Arte, no Casarão de Ideias, Rua Barroso, 279, bairro Centro, zona sul de Manaus. O filme, que entra em cartaz nesta quinta-feira (17), com sessão às 16h30, terá reexibição na sexta (18), às 18h30; sábado (19), às 20h30 e domingo (20), às 19h. Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente, no perfil do espaço cultural no Instagram (@casaraodeideias), ao preço de R$ 12 (inteira) e R$ 6 (meia).

Dirigido por Gil Baroni e com roteiro assinado por Luiz Bertazzo e Adriel Nizer Silva, ‘Alice Júnior’ conta a história de Alice, uma adolescente trans cheia de carisma que investe seu tempo fazendo vídeos para o YouTube. Um dia, seu pai é transferido do Recife para Araucárias do Sul, e eles precisam se mudar.

Na nova escola, a personagem interpretada por Anne Celestino enfrenta preconceitos ao se deparar com uma sociedade mais retrógrada do que estava acostumada. O desejo da menina é dar seu primeiro beijo, mas, antes de tudo, quer o direito de ser quem ela é. Aliás, Alice ressalta: “Está todo mundo convidado para ver a parada do orgulho de ser”.

‘Alice Júnior’, com faixa etária de 14 anos, teve sua première nacional em setembro de 2019, durante o Festival de Vitória. Em dezembro do mesmo ano, o longa foi exibido durante a ‘Mostra Première Brasil: Geração’, do 21º Festival do Rio, onde venceu os prêmios Felix por Melhor Direção e Júri Popular (Geração). Além disso, teve sua estreia internacional, em fevereiro de 2020, durante o Festival Internacional de Cinema de Berlim.

Programação

Além da estreia, o Cine Casarão conta, ainda, com uma vasta programação audiovisual que começa na quarta-feira (16), com a exibição de ‘Edward Mãos de Tesoura’, às 15h e às 17h. Já na quinta, sexta, sábado e domingo, a sala de cinema alternativo exibirá, em horários que podem ser consultados nas redes sociais ou por meio do (92) 3633-4008, ‘Ontem Havia Coisas Estranhas no Céu’, dirigido por Bruno Risas e ‘Vou Nadar Até Você’, dirigido por Klaus Mitteldorf.





