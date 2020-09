Cantor amazonense aposta no rap e R&B em live nesta quarta-feira (16)

Manaus - O cantor e compositor amazonense, Luccas Graça, realizará uma live nesta quarta-feira (16), em seu canal no Youtube, para divulgar seu trabalho antes de voltar a Florianópolis, em Santa Catarina, para iniciar a produção de seu novo CD. Ele conta que a música sempre esteve presente em sua vida, principalmente porque sua família sempre foi religiosa, e que já chegou até a trabalhar em uma banda de reggae, em Manaus, no ano de 2016.

"Eu cresci com a música. A minha mãe é cristã, sempre me levou para a igreja, então eu sempre fui músico, toquei na igreja o violão, bateria, contra-baixo. Desde sempre estou na música. Eu tinha uma banda de reggae aqui em Manaus, Folhas de Vida, e também tocava nos barzinhos. Toquei durante um ano e meio, quase dois anos. Fui morar em Santa Catarina, passei três anos e também toquei lá", explica o cantor.

Ele conta que durante sua estadia no Sul do Brasil, seu foco foi produzir conteúdo de trabalho, como videoclipes e músicas, mais do que realizar shows e apresentações. Aproveitou o período para lançar produtos em plataformas de streaming de músicas, como o Spotify. De volta à capital amazonense desde março deste ano, para matar a saudade dos pais, ele conta que teve que permanecer por mais tempo por causa da pandemia.

Gracca acumula mais de 2 mil reproduções no Spotify | Foto: Divulgação

"Eu voltei a Manaus para passar um tempo com meus pais, fazia três anos que eu não voltava. Decidi passar um tempo com eles antes da pandemia e, devido à ela acabei ficando mais tempo. Volto no final de outubro e pretendo gravar meu álbum", relata o cantor dos gêneros rap, hip hop e R&B. Para ele, o mercado artístico no Brasil e no Amazonas possui uma boa perspectiva, com muitos músicos de talento que ganham um pouco mais de espaço a cada dia.

Em seu perfil no Spotify, Gracca já acumula mais de duas mil reproduções em uma de suas músicas, "De Frente pro Mar". Seu último lançamento foi o single "Ímpar", em abril deste ano. No Youtube, o cantor já tem quase 300 inscritos no canal, onde publica videoclipes autorais e de parcerias.

"Acredito sim que o mercado da região tem muito potencial, em vários gêneros musicais. Nos gêneros que eu trabalho já tem alguns artistas que fazem trabalho, como o Vitor Xamã, que hoje se encontra em São Paulo, o Gabriel da Luz que é aqui da cidade que também trabalha muito com esses gêneros. Então tanto quanto no rap, hip hop e R&B, que ainda são bem fracos no Amazonas, também acredito muito na perspectiva de todos os gêneros da região. O reggae é muito forte também", relata o cantor.

Live

Com convidados locais, a apresentação ao vivo e on-line será transmitida por meio do canal do cantor no Youtube , no dia 16 de setembro, a partir das 21 horas. Segundo Gracca, o show contará com suas músicas autorais produzidas nos últimos anos, com muita influência de R&B, trap e rap, e com os artistas Matuê e Lucas Carlos. A pegada de show ao vivo será completa, com a presença da banda do cantor.

Com convidados locais, a apresentação ao vivo e on-line será transmitida por meio do canal do cantor no Youtube | Foto: Divulgação

