Raissa surta após receber 8 votos para 'Roça da Fazenda'; veja vídeos

Na madrugada desta quarta-feira (16), em A Fazenda 12, após a votação que levou Rodrigo Moraes, Fernandinho Beat Box, Lucas Cartolouco e Raissa Barbosa para a primeira roça da temporada, a ex-miss bumbum se mostrou revoltada por ter recebido oito votos.

Na despensa, Raissa explicou para Jakelyne Barbosa, MC Mirella e Victória Villarim que os homens estão fechados e que as mulheres deveriam ter se unido antes da formação da roça. No quarto, a modelo do OnlyFans gritou enquanto estava na cama, avisando que está com muita raiva.

“Eu vou fazer merda… Eu estou descontrolada, estou cega, eu preciso fazer algo”, ameaçou a peoa. Luiza Ambiel, MC Mirella e Victória Villarim tentaram acalmar os ânimos, dizendo que a famosa não pode agir por impulso para não se prejudicar.

Para liberar a sua raiva, as peoas incentivaram Raissa a bater no travesseiro e socar o colchão. “O Machismo será pisado”, avisou a ex-miss bumbum, que prometeu fazer justiça, caso fique no confinamento na quinta-feira (17), dia da eliminação.

