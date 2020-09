'Agentes Selvagens' e 'Alice Júnior' estreiam nas telonas de Manaus

| Foto: Divulgação

Manaus - Os cinemas de Manaus recebem novos títulos para os cinéfilos a partir dessa quinta-feira (17). Com opções para a família, os filmes investem na comédia, confira:

Spycies - Agentes Selvagens

De Guillaume Ivernel (Caçadores de Dragões, 2008) e do estreante Zhang Zhiyiv, o filme infantil apresenta uma emocionante e divertida aventura no mundo animal, que promete divertir toda a família. Na história cheia de ação, dois agentes secretos Vladimir (gato) e Hector (rato), formarão uma dupla improvável juntando forças para desvendar o roubo de um objeto secreto que pode destruir o planeta.

Vladimir, um gato veterano e marrento não costuma seguir as regras e está acostumado a trabalhar sozinho. Hector, um rato novato que vive numa base militar em local inóspito que passa seu tempo assistindo televisão e jogando videogame. Eles formarão uma dupla improvável mas de sucesso.

A produção apresenta um roteiro que sabe misturar muito bem ação e comédia, lembrando filmes como “Missão Impossível” e “Bad Boys”. A animação, que faz parte das produções próprias e exclusivas Particular Crowd, com a marca TNT Original, chega aos cinemas com distribuição Cinecolor do Brasil. Confira onde assistir:

Alice Júnior

Dirigido por Gil Baroni e com roteiro assinado por Luiz Bertazzo e Adriel Nizer Silva, ‘‘Alice Júnior’’ conta a história de Alice, uma adolescente trans cheia de carisma que investe o tempo livre fazendo vídeos para o YouTube. Um dia, o pai dela é transferido do Recife para Araucárias do Sul, e eles precisam se mudar.

Na nova escola, Alice enfrenta preconceitos ao se deparar com uma sociedade mais retrógrada do que estava acostumada. O desejo da menina é dar o primeiro beijo mas, antes de tudo, quer o direito de ser quem ela é. Aliás, Alice ressalta: “Está todo mundo convidado para ver a parada do orgulho de ser”.

‘’Alice Júnior’’, com faixa etária de 14 anos, teve a première nacional em setembro de 2019, durante o Festival de Vitória. Em dezembro do mesmo ano, o longa foi exibido durante a ‘‘Mostra Première Brasil: Geração’’, do 21º Festival do Rio, onde venceu os prêmios Felix por Melhor Direção e Júri Popular (Geração). Além disso, teve a estreia internacional, em fevereiro de 2020, durante o Festival Internacional de Cinema de Berlim.

Confira onde assistir:

