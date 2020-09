Confira a programação em homenagem ao Dia Nacional do Teatro em Manaus

| Foto: Michael Dantas/SEC

Manaus - Em homenagem ao Dia Nacional do Teatro, celebrado em 19 de setembro, o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, apresenta uma programação que começa nesta quarta-feira (16), com a sexta edição do projeto “Teatralidades” em formato on-line; e segue até sábado (19), com pocket de “Sonhos e Devaneios de Verão... És a Questão!”, com o Grupo Experimental de Teatro do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro, no hall do Teatro Amazonas.

Segundo o secretário Marcos Apolo Muniz, a proposta busca destacar a data por meio de processos formativos e artísticos nas plataformas digitais e performances adaptadas, a fim de não promover aglomerações por conta da Covid-19. Ele explica que, no sábado, a apresentação vai contar somente com cinco integrantes do grupo, que entram em cena antes das visitas guiadas.

“É uma alternativa para oferecer uma programação diferenciada em datas comemorativas. Esta é a segunda vez que adotamos o formato que teve uma boa receptividade do público”, afirma o titular da pasta de Cultura e Economia Criativa.

Programação

A abertura do projeto “Teatralidades”, nesta quarta-feira, a partir das 15h, vai acontecer no Google Meet, com a oficina de construção de portfólio, ministrada pela produtora cultural Carol Calderaro.

Na quinta-feira (17), das 16h às 18h, vai ser a vez do bate-papo com o coordenador do curso de Teatro da Universidade do Estado do Amazonas, Jhon Weiner de Castro, que traz para a pauta temas como ingressar na universidade, estrutura do curso e habilidades necessárias para a prova prática. As inscrições podem ser feitas por meio do link http://bit.ly/batepapojhon.

Já no encerramento, na sexta-feira (18/09), a partir das 15h, o encontro, em formato de live, vem direto do palco do Teatro Amazonas, onde vai ser exibido o espetáculo “Sonhos e Devaneios de Verão... És a Questão!”, com o Grupo Experimental de Teatro do Liceu Claudio Santoro. O evento será apenas para alunos, familiares e professores, mas será transmitido ao vivo para o público, por meio do Facebook da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.

No sábado, a performance reduzida do espetáculo acontece no hall do Teatro Amazonas, antes das visitas guiadas no período da manhã. O agendamento deve ser realizado por meio do Portal da Cultura (cultura.am.gov.br).

