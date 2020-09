Cia Trilhares apresenta clássicos de Shakespeare para crianças

O espetáculo sofrerá mutações no decorrer das apresentações | Foto: Wallace Abreu

Manaus –'Shakespeare para o seu tamanho' da Cia Trilhares muda trechos de obras clássicas de William Shakespeare para uma linguagem engraçada para o público infanto-juvenil. Com estreia nesse domingo(20), às 17h, no Teatro Manauara

De acordo com a produtora Rafaela Margarido, o espetáculo sofrerá mutações no decorrer das apresentações, para contemplar diferentes obras do repertório autor, passando por ‘Romeu e Julieta’, ‘Sonho de uma noite de verão’, ‘A megera domada’ e ‘Hamlet’.



"Utilizando a linguagem do bufão, os mercadores de Verona representam a sociedade ‘invisibilizada’ na época em que se passa a história. A forma que eles recontam os clássicos surge do disse-me-disse, do ‘boca a boca’ e, por isso, a adaptação, mesmo que seja de uma obra extremamente dramática, também se torna cômica”, explica Ananda Guimarães, que assina a direção do espetáculo juntamente com Léo Margarido.

O elenco é formado por Thainá Liartes, Ananda Guimarães, Gabriel Soares, Mateus Cardozo e Fernanda Seixas. O espetáculo conta ainda com Melissa Maia, na pesquisa de figurinos, Juca de Souza, na pesquisa de cenografia, iluminação de Léo Margarido e adaptação de dramaturgias de Daphne Pompeu.