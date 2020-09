Anitta lança 'Me Gusta', parceira com Cardi B e Myke Tow; veja clipe

| Foto: Divulgação

Anitta lançou nesta sexta-feira (18) o single "Me Gusta". A música tem a participação de Cardi B e Myke Towers e ganhou um videoclipe, lançado também nesta sexta.

Recentemente a cantora compartilhou um vídeo em que mostra sua reação ao descobrir que Cardi B participaria do single. "Sim, meu empresário fez a melhor surpresa da minha vida", comentou a cantora.

Cardi B publicou um áudio em seu Twitter falando sobre a canção. "Eu realmente amei essa música. Eu tenho que ouvir uma música umas três vezes. Mas assim que eu ouvi a música no fim do dia, quando eu fui dormir, fiquei repetindo o refrão na minha cabeça", comentou a rapper.

Também na rede social, Anitta comentou que o clipe, que foi gravado na Bahia, terá participação da banda Didá, formada só por mulheres.

"Pra quem não sabe, Didá é um dos grupos de percussão mais importante do país composto apenas por mulheres. Tem um trabalho social importante na formação e na inserção das mulheres como percussionistas, um ambiente tradicionalmente ocupado apenas por homens. Foi fundado há 25 anos por Neguinho do Samba, criador do Samba Reggae que já tocou com Michael Jackson e Paul Simon, e liderado hoje por sua filha", explicou a cantora.

Veja o clipe

