Vila Vagalume reabre as portas em novo local neste sábado (19)

| Foto: Leonardo Leão

Manaus - A Casa Criativa Vila Vagalume 80 retorna às atividades culturais com exposições fotográficas e de artes plásticas, ao som de DJ Naty Veiga, DJ Pauli e o músico Gean Melo neste sábado (19), a partir das 17h (horário local). O evento, que tem acesso de R$ 10,00, atenderá a todas as medidas de precaução e controle da COVID-19.

A reabertura inaugura um novo ciclo para o espaço cultural. Atuantes desde 2016 na zona centro-oeste (bairro D. Pedro I), agora a Vila Vagalume 80 transferiu sua sede para a zona oeste, na Rua Sagrado Coração de Jesus, 234, São Raimundo.

“No início de agosto, em meio à quarentena, fomos informados da venda da propriedade no D. Pedro. Tivemos que agir rápido, pois tínhamos a meta de reabrir em setembro, uma vez que as medidas de isolamento tinham sido flexibilizadas. Este espaço no São Raimundo foi um achado. Fica de frente para o Porto da Balsa, com um pôr-do-sol incrível e tem a cara da Vila Vagalume”, conta Vívian Oliveira, produtora cultural da casa.

Naty Veiga | Foto: Divulgação

Para este momento, a casa trabalhará com 50% da capacidade, mediante reservas antecipadas, distanciamento de 2 metros entre as mesas e frascos de álcool 70% disponíveis para os clientes e uso de máscaras, conforme as exigências estabelecidas pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) e Fundação de Vigilância e Saúde do Amazonas (FVS-AM).

Sereias e Tritões

O evento contará com a presença do artista plástico Davi Baima, que exibirá suas esculturas de sereias e tritões. Formado pelo CAUA (Centro de Artes da Universidade Federal do Amazonas), Davi atua no cenário cultural manauara desde 2018 e tem participado de exposições coletivas que enaltecem a visão de uma nova região Norte, tais como “Amazonas Plural", “Nova MAO" e “Contos de uma Amazônia Fantástica”. De acordo com o artista, as obras tendem a ter uma visão obscura com mais de um ponto de vista, sempre respeitando as origens históricas e garantindo a representatividade da diversidade de uma grande mistura de raças e povos.

Projeto Motim

Também marcará presença a exposição fotográfica do projeto Motim, circuito de intervenções na rua que surgiu com o intuito de estabelecer o diálogo entre a dança contemporânea e a cidade, buscando o exercício da arte nas ruas e outros espaços públicos. O projeto contou com a performance de Leonardo Scanltberuy, a artista Flávia Pinheiro (PE) e o Grupo Fragmento Urbano (SP). As intervenções aconteceram entre os meses de novembro e dezembro de 2019 e foram registradas pelo fotógrafo Robert Coelho.

Música

| Foto: Divulgação

Ao Pôr-do-sol, a música inicia com uma dobradinha entre a DJ Naty Veiga e DJ Pauli. Naty vem com um set diversificado que vai de vertentes da House Music, Brazilian Bass, Latin Urban, Funk, Pop, Axé, Afrouhouse, Tropicália Remix, Queer Music, Rock Nacional/Internacional e Alternativo. Já a DJ Pauli apresentará um repertório com uma batida eletrônica, orgânica, som Brasil, com uma pegada Afro-latina, Macumbeats, Brazilian house, Deep House, Tech House, Afro House.

Em seguida, assume o palco da Vila Vagalume o cantor e compositor de Tapauá Gean Melo que, em suas composições, busca fazer uma leitura cabocla de algumas camadas da realidade amazonense que até então carecem muito de serem tratadas na arte popular. “Eu utilizo personagens caboclos que trazem esses discursos e problemáticas a partir de um vocabulário regional. No mais, eu também componho sobre diversas faces da experiência humana, sempre buscando observar o que normalmente não se observa a respeito disso, afim de gerar um efeito diferente no ouvinte”, explica Gean.

A Vila Vagalume 80 existe desde 2016. O espaço, administrado por Vívian Oliveira e Mauro Lima desde 2019 oferece serviços de arte culinária vegetariana, artes visuais, música, produção musical, rodas de conversas, oficinas de formação, exposições, plantio, jardinagem, saúde e bem-estar.

Serviço

O que é: Reabertura da Casa Criativa Vila Vagalume 80

Data/hora: 19 de setembro de 2020, às 17h

Local: Rua Sagrado Coração de Jesus, 234, São Raimundo (em frente ao Porto da Balsa)

Acesso: R$ 10,00

*Com informações da assessoria

Leia mais:

'Não podemos arriscar" diz Arthur sobre volta às aulas em Manaus

Sensíveis ao som de pirotecnia: saiba como ajudar pessoas e animais