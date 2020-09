Nova música dos Inimigos da HP traz conceito do pop internacional

'Mistura Perfeita' chega nesta sexta-feira (18), nas principais plataformas digitais | Foto: Reprodução

O grupo de pagode Inimigos da HP acaba de anunciar mais uma grande novidade para os fãs, o lançamento da música “Mistura Perfeita”. A canção chega às principais plataformas digitais nesta sexta-feira, 18, juntamente com o clipe, que será disponibilizado no canal oficial do YouTube do grupo.

Composição de Domingo Junior, Wilson Junior e Phelipe Santos, a música fala da história de um amor que já vem de outros carnavais, e afirma que o amor e a adrenalina formam uma combinação perfeita e surreal, como diz um trecho da música: “É tipo mistura perfeita cinema e pipoca, cama, banho, vinho e paz, a gente combina demais”.

Assinado por Dig-Jam, o videoclipe exibe um casal em um dia no parque de diversões vibrando o auge do amor, com muita dança, aventuras e elementos que simbolizam uma sintonia de amor perfeito. O vídeo faz releituras do pop internacional e traz algumas características particulares do gênero para o pagode, atribuindo detalhes visuais e singulares como as cores alegres que são predominantes, a dança e jogos de luzes que fizeram sucesso nos trabalhos de grandes artistas como Bon Jovi, Mariah Carey e Katy Perry.

“Mistura Perfeita é uma música que representa muita gente por aí, pois, quem nunca tremeu, suou e ficou com o coração batendo a mil por hora até mesmo ficou sem saber o que fazer quando o (a) crush se aproxima?” brincam os integrantes.

