Show Bregue-se Day Parte 2 já é neste sábado (19)

Manaus- Devido o grande sucesso da 1ª edição, o show “Bregie-se Day Parte 2” acontece neste (19), às 20h, no bar Botequim e será embalada novamente por Roque Baroque, acompanhado de Ediel Castro, Jeferson Mariano e Stivisson Menezes.

Roque Baroque cantará e fará performances de grandes sucessos bregas de cantores consagrados como Waldick Soriano, Reginaldo Rossi, entre vários outros. A novidade é que haverá interação com o público que pode pedir música e performar a canção. “Ninguém pode ficar parado, pois animação e alegria como sempre serão nosso carro-chefe”, ressalta Baroque.

O bar Botequim Jardim da Roselle continua seguindo todas as recomendações e protocolos de segurança, com 50% da capacidade, distanciamento entre as mesas, disposição de álcool em gel, horário reduzido e colaboradores utilizando os EPIs.

