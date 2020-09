Quartetos de Mozart e Beethoven são destaques no Teatro Amazonas

Evento gratuito que segue as medidas de segurança do covid-19 | Foto: Michael Dantas/SEC

Manaus - Piano e cordas de Mozart e Beethoven serão apresentados pela Filarmônica no Teatro Amazonas nesta quinta-feira (24), às 20h. O evento gratuito já está com as vagas esgotadas, mas o público pode acompanhar a transmissão ao vivo pelo Facebook (@culturadoam).

A Filarmônica continua adotando uma formação de câmara, com poucos músicos no palco, para evitar aglomeração durante o período de pandemia. “É um concerto sem maestro, em que eles precisam ensaiar muito e aprimorar os ouvidos. Desta forma, são eles que criam a identidade sonora da obra, desde a concepção até o produto final”, ressalta Marcelo de Jesus.

Para o quarteto de Mozart, sobem ao palco os músicos Irina Kazak (piano); Bárbara Soares (violino); Rani Mello (viola); e Eliziel Lourenço (violoncelo). No quarteto de Beethoven, assumem Denitsa Marinova (violino I); Onel Rodriguez (violino II); Vladimir Rusev (viola); e Anton Minenkov (violoncelo).

Funcionamento

Em setembro, o patrimônio histórico reabre eventos para o público, com 50% da capacidade e seguindo os protocolos de saúde e segurança em prevenção a Covid-19. O uso de máscara é obrigatório para visitar o espaço e ir aos eventos. Confira a programação completa no Portal da Cultura (cultura.am.gov.br) e no site do Teatro Amazonas (teatroamazonas.com.br).

O funcionamento do Teatro Amazonas para visitas turísticas permanece de terça a sábado, das 9h às 15h. O espaço permite grupos de visitas com até 20 pessoas, para evitar aglomerações.

O agendamento para as visitas já está disponível pelo link bit.ly/agendaespacos .

Protocolos

O Teatro Amazonas adotou todos os protocolos para prevenir a transmissão da Covid-19, como distanciamento social de 1,5 metro, totens de álcool em gel em pontos estratégicos, funcionários treinados e com equipamentos de proteção, aferição de temperatura na entrada do espaço e limpeza e higienização do local.

A saída do público após os eventos é realizada de forma imediata pelas portas laterais e frontais. Não é permitida a permanência no Hall do Teatro Amazonas.

