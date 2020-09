Vivian Amorim sofre incidente com linha de cerol, em Manaus

A influencer ainda alertou os amigos mas foi ferida | Foto: Divulgação

Manaus - A apresentadora e digital influencer Vivian Amorim relatou no stories do instagram pessoal que teve o tornozelo cortado por uma linha de cerol. O fato aconteceu após um passeio turístico ocorrido no domingo (21), onde ela esteve com o namorado Léo Hirschmann e amigos. Apesar do susto, ela está bem e em casa.

Vivian disse que na volta do passeio antes de pegar uma lancha passou por um porto onde haviam pelo menos 50 pessoas soltando pipa. Apesar de saber do risco, todos tiveram que passar pelo local e a influencer disse ter sido a primeira a alertar o namorado e os amigos.

"Eu fui a primeira a alertar todo mundo, pedi para tomarem cuidado pois já ouvi falar que essa linha da pipa pode cortar gravemente, mas foi dito e feito. Acabei de falar, andamos e a linha veio e cortou meu tornozelo com tudo. Na hora eu senti a linha entrando e começou a sangrar. O rapaz da pipa até perguntou se eu havia me machucado, mas eu nem respondi. Eu estava perplexa que aquilo havia acontecido pois eu tinha acabado de falar então era uma mistura de raiva com medo", relatou Vivian.

Na hora, o namorado e os amigos lavaram o ferimento e entraram no carro temendo que o mesmo acontecesse com mais alguém. A apresentadora alertou os seguidores sobre o perigo da linha de cerol.

"Tomem cuidado quando passarem perto de quem está empinando pipa porque é perigoso, foi no meu tornozelo, mas poderia ter sido mais em cima. Tinha uma criança com a gente, mas graças a Deus não aconteceu com mais ninguém. Não estou nem andando direito porque dói e arde muito", finalizou.