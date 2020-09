Viúva Negra tem estreia adiada para maio de 2021

A Disney oficializou, nesta quarta-feira (23), a mudança nas datas de estreia de algumas produções, entre elas Viúva Negra. Antes previsto para outubro, agora o longa solo da Vingadora ficará para 7 de maio de 2021.

A mudança influência ainda outras datas do calendário da Marvel, especificamente o lançamento dos filmes Shang-Chi e Os Eternos. A produção do Mestre do Kung Fu ficou com estreia para 9 de julho de 2021, enquanto o filme estrelado por nomes como Angelina Jolie foi para 5 de novembro de 2021.

Além das produções do MCU, o estúdio também mudou a estreia de Morte no Nilo, sequência de Assassinato no Expresso do Oriente, para 8 de dezembro deste ano, e a adaptação de Steven Spielberg de Amor, Sublime Amor para 10 de dezembro de 2021.

Viúva Negra terá o retorno de Scarlett Johansson, e também adição de Florence Pugh, Rachel Weisz e David Harbour. A direção é de Cate Shortland.

Em Viúva Negra, thriller de espionagem recheado de ação da Marvel Studios, Natasha Romanoff - a Viúva Negra - confronta as partes sombrias de sua profissão quando surge uma perigosa conspiração conectada com o seu passado. Perseguida por uma força implacável que quer derrubá-la, Natasha deve lidar com sua história como espiã e as relações quebradas que deixou quando se tornou uma Vingadora.

Além de Natasha Romanoff, o filme terá a presença de diversas Viúvas Negras. Florence Pugh será Yelena, descrita como uma "irmã" de Natasha. A produção também terá David Harbour como Alexei Shostakov/Guardião Vermelho, conhecido como o "Capitão América russo".

