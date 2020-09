Teatro Amazonas apresenta ‘Livro Vivo’ neste sábado (26)

Espetáculo, que antes era na rua, será no palco para evitar aglomeração | Foto: Redacao Secom

Manaus- No teatro Amazonas o público irá entrar em um livro de história, durante as visitas turísticas de 10h e de 13h, neste sábado (26). O acesso é gratuito e o agendamento pode ser feito pelo Portal da Cultura ( cultura.am.gov.br ) e pelo site do Teatro Amazonas ( teatroamazonas.com.br ).

O secretário Marcos Apolo Muniz destaca que o projeto da Companhia de Teatro Metamorfose foi adaptado por conta da pandemia. Ele explica que o “Livro Vivo”, antes encenado pelos espaços do patrimônio histórico, vai ser apresentado no palco, para evitar aglomeração, conforme os protocolos de segurança adotados.

Roteiro – A apresentação do “Livro Vivo” começa no hall do Teatro Amazonas, com as boas-vindas do personagem Mário Ypiranga Monteiro, que, ao longo da visita teatralizada, vai costurando as cenas da história.



“Entre as informações que vão ser apresentadas estão a construção do prédio, o ano em que começaram a se levantar as colunas, de onde vieram as cadeiras e quem decorou o espaço, tudo contado por meio de personagens como o governador Eduardo Ribeiro, duas camareiras e um casal que frequentava a casa de espetáculos”, adianta Socorro Andrade, diretora da Companhia de Teatro Metamorfose.

Protocolos – O Teatro Amazonas adotou todos os protocolos para prevenir a transmissão da Covid-19, com totens de álcool em gel em pontos estratégicos, aferição de temperatura na entrada do espaço e limpeza e higienização do local. O uso de máscara é obrigatório.

A saída do público após os eventos é realizada de forma imediata pelas portas laterais e frontais. Não é permitida a permanência do público no Hall.

