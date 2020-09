Grupo Gaponga comanda ‘Domingo Autoral’ no Teatro da Instalação

Grupo é Formado por Sofia Amoedo, Celdo Braga, João Paulo, Neil Armstrong Junior e Defson Braga (Shakal) | Foto: Divulgação

Manaus- O grupo Gaponga recebe o cantor Marcelo Nakamura às 19h, neste domingo (27), no palco do Teatro da Instalação em Manaus (rua Frei José dos Inocentes, Centro). O show faz parte do projeto “Domingo Autoral”, com acesso gratuito e agendamento por meio do Portal da Cultura ( cultura.am.gov.br ).

Formada por Sofia Amoedo, Celdo Braga, João Paulo, Neil Armstrong Junior e Defson Braga (Shakal), a Gaponga – cujo nome significa o som da semente caindo no igapó – traz um repertório autoral, executado em instrumentos de percussão criados e confeccionados pelos integrantes da banda a partir de matérias-primas como cuias, sementes, tubos de papelão descartados, troncos de palmeiras e outros organismos encontrados na floresta.

Entre as canções confirmadas para a noite estão “Água Doce”, “Macaco Prego” e “Pinicapau”, de Celdo Braga; “Canoeiro”, de Fábio Silva; além do clássico “Amazonas Moreno” e “Cantos da Floresta”, parcerias e Celdo Braga com Osmar Oliveira. Já o convidado Marcelo Nakamura, recém-chegado de uma temporada em São Paulo, vai assumir os vocais nas canções “Mãe da Terra” e “Cadê a Morena”, de autoria dele. Durante a apresentação, Priscila Neves vai interpretar o poema “Maniva”, de Celdo Braga.

O “Domingo Autoral”, proposta criada em parceria com os músicos Celdo Braga e Nícolas Júnior, chega à segunda temporada, para formar plateias e ampliar a visibilidade de trabalhos autorais do Amazonas.



Em outubro, a agenda traz Armando de Paula, no dia 4, e Lucilene Castro, no dia 18. Já em novembro, tem Célio Cruz, no dia 1º, e Salomão Rossy, no dia 29. E, em dezembro, vai ser a vez de Lucinha Cabral, no dia 6, e de Lucevilson de Souza, no dia 20.

O Teatro da Instalação adotou todos os protocolos para prevenir a transmissão da Covid-19, como distanciamento social de 1,5 metro, totens de álcool em gel em pontos estratégicos, funcionários treinados e com equipamentos de proteção, aferição de temperatura na entrada do espaço e limpeza e higienização do local. O uso de máscara é obrigatório.

A saída do público após os eventos é realizada de forma imediata e não é permitida a permanência do público nos corredores do espaço.

